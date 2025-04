Warto obserwować dziecko i rozwój jego mowy. Nie od razu trzeba wpadać w panikę, gdy widzimy, że nasze dziecko mówi jeszcze bardzo niewyraźnie, a dziecko przyjaciółki zupełnie poprawnie. Rozwój dzieci nie następuje równocześnie. Wpływa na to wiele czynników.

Obserwacja jest jednak konieczna i zawsze lepiej dmuchać na zimne, jeśli coś niepokoi nas w rozwoju mowy dziecka, niż zbagatelizować sprawę. Im szybciej zaczniecie pracować, tym szybciej będzie można wyeliminować wady wymowy u dziecka.

Dlaczego dzieci mają wady wymowy?

Dzieci, kiedy uczą się mówić, często na początku mówią niewyraźnie, zjadają literki, przekręcają słowa i jest to normalne. Próbują, starają się, ale nie wszystko im od razu wychodzi. Wady wymowy, które mogą się wówczas ujawniać, mogą mieć uzasadnione przyczyny, np.:

krzywy zgryz;

wady w budowie anatomicznej;

słaby słuch;

naśladowanie mowy kogoś, kto sam ma wadę wymowy;

wady na tle genetycznym;

Kiedy iść z dzieckiem do logopedy?

Jeśli dostrzegasz, że twoje dziecko może mieć problemy z prawidłowym rozwojem mowy, umów się na wizytę u logopedy. Dostosuje on rodzaj ćwiczeń specjalnie do potrzeb dziecka. Będą one stanowiły dla niego raczej zabawę niż trudną pracę i tak też je traktujcie.

Koniecznie zabierz dziecko do logopedy, jeśli dostrzeżesz następujące sygnały:

Dziecko zachowuje się tak, jakby nie rozumiało poleceń, które do niego kierujesz. Jest nierozmowne, wręcz unika kontaktu słownego. W wieku 3 lat posługuje się bardzo ubogim zasobem słów, składającym się właściwie tylko z kilku wyrazów. Mimo spędzania dużo czasu z dzieckiem, nie potrafisz zrozumieć jego wymowy. Mówi bardzo cicho lub przez nos. Sepleni i źle układa język, gdy coś mówi. Dostrzegasz, że dziecko ma krzywy zgryz lub zbyt krótkie wędzidełko językowe.

