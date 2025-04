Ostatnie dni to iście polska złota jesień, którą chyba wszyscy kochamy. Aura idealna do spacerów i wycieczek całą rodziną. Jednak taka pogoda to nie lada wyzwanie dla rodziców małych dzieci. Zdarzały się już przymrozki, a teraz nagle zrobiło się cieplej. Na placach zabaw można zobaczyć niemalże cały przegląd szafy małych dzieci: od zimowego wdzianka, po letnią garderobę. Słychać także urocze komentarze dotyczące zbyt cienko ubranego maluszka i przewianych uszu. A więc, jak to jest: w taką pogodę dziecko powinno chodzić w czapce, czy lepiej bez?

Nie ma złej pogody, są źle ubrane dzieci

Klimat, w jakim żyjemy sprawia, że pogoda dość często jest kapryśna i nieprzewidywalna. Najważniejsze jest jednak nie to, by złej podogony unikać, ale by potrafić dziecko ubrać adekwatnie do warunków panujących na dworze. Punktem wyjścia dla każdego rodzica powinno być to, jak sam jest ubrany. Dziecko potrzebuje zaledwie jednej dodatkowej warstwy odzieży niż dorosły. Ale uwaga, jeśli dziecko jest w ciągłym ruchu, to ta warstwa jest zbędna. Ba! Nawet może się okazać, że dziecko powinno mieć jedną warstwę mniej, niż dorosły, który siedzi na ławce, podczas gdy maluch biega jak szalony. Warto jesienią ubierać malucha na cebulkę, zdejmując lub zakładając poszczególne warstwy odzieży w razie potrzeby.

A co z czapką?

Ogólna zasada jest taka, by niemowlę miało czapeczkę, gdy temperatura spada poniżej 15ºC. Dwu-, trzylatek nie musi jej nosić, jeżeli temperatura nie jest niższa niż 10ºC. Natomiast jeśli maluch ma więcej niż 3 lata, może chodzić z gołą głową, jeśli temperatura (odczuwalna) jest wyższa niż 3ºC. Jesienią warto jednak mieć zawsze czapkę ze sobą, gdyby pogoda miała się zmienić lub jeśli będziecie wracać późnym wieczorem.

