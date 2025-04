Twoje dziecko nie potrzebuje zaczarowanej różdżki, by w jednej chwili zmienić się w kogoś zupełnie innego. Czerwona spódnica, chustka, koszyczek – i już staje się Czerwonym Kapturkiem. A potargane włosy lub peruka, postrzępiona spódnica, miotła – zamienia go w czarownicę. W takim stroju zrobi furorę na prawdziwym pierwszym w życiu balu lub na przyjęciu w domu. Spróbuj wspólnie z dzieckiem pobawić się w przebieranki.

- Jeżeli smyk nie chodzi do przedszkola, sama zorganizuj karnawałową zabawę. A może wspólnie ze znajomymi rodzicami wynajmiecie salę i zorganizujecie dla wszystkich bal przebierańców. To będą niezapomniane chwile. Dzieci, których rodzice się śmiesznie przebiorą, będą to również bardzo przeżywały.

- Sięgnijcie po zapomniane suknie balowe, marynarki, kapelusze. Wystarczy odrobina fantazji, a znajdziecie dla nich nowe przeznaczenie. Doszywając koronki, naklejając złote gwiazdy, koraliki, choinkowe łańcuchy wyczarujecie nawet królewską suknię.

- Pamiętajcie, że przy wyborze stroju dzieci powinny mieć głos decydujący. Najważniejsze jest przecież, by się dobrze bawiły. Przedszkolaki najczęściej chcą przebrać się za postać pozytywną: królewnę, królewicza, rycerza, wróżkę, czerwonego kapturka.

Zajrzyjcie zatem do pawlaczy, a na pewno znajdziecie tam rzeczy, które zainspirują was do zrobienia niepowtarzalnych karnawałowych kreacji. To naprawdę nic trudnego! Powodzenia!

Jak wyczarować królewnę

Starą firankę pomaluj w różne wzorki złotą farbą, pomarszcz ją i dopnij do spódnicy. Na białą bluzkę naklej cekiny, złote gwiazdki z folii samoprzylepnej albo doszyj do niej koraliki. Spódnicę możesz przyszyć do bluzki. Zrób pasek, np. z choinkowego złotego łańcucha. Możesz z niego też zrobić mankiety do bluzki i pompony na buty. Na buty można także nakleić złotą lub srebrną folię. Nie zapomnijmy o koronie albo różdżce i czapce-stożku, jeśli ma to być strój wróżki.

Jak stworzyć czarnoksiężnika

Z czarnego materiału (może to być podszewka) uszyj pelerynę. Naklej na nią srebrne gwiazdki wycięte z papieru samoprzylepnego. Do ramek po okularach doklej zrobione z czarnej włóczki lub krepiny brwi. Ważne jest nakrycie głowy, najlepiej czarny kapelusz – naklej na niego srebrne gwiazdki. Potrzebny też będzie czarny podkoszulek i czarne spodnie. Stare buty pomaluj srebrną farbą lub oklej folią.

Jak zostać klaunem

Przygotuj beret z pomponem albo dużą czapkę i śmieszną perukę. Stare, większe o kilka numerów buty pomaluj farbami w spreju. Na koszulkę naklej lub naszyj różnobarwne łatki. Potrzebny będzie też szeroki kolorowy krawat od taty i szelki. Spodnie (najlepiej po starszym bracie), obetnij, by były za krótkie i ozdób je różnymi łatkami. Potrzebne będą jeszcze jaskrawe podkolanówki. Nie zapomnij o pomalowaniu twarzy specjalnymi farbami.

Tekst i propozycje strojów: Joanna Białobrzeska

Fot.: Jacek Pióro

Stylizacja: Beata Walczak

Pozowały: Tosia, Kacper i Marcin