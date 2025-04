Karmnik dla ptaków z szyszki - DIY

Szukasz pomysłu na kreatywną zabawę z dzieckiem? Zróbcie razem karmik dla ptaków z szyszki! Będzie i zabawnie i pożytecznie!



Podczas spacerów z dzieckiem warto uwrażliwiać je na los ptaków, które zimują w Polsce. Jeśli pojawią się pierwsze mrozy, ich wspólne dokarmianie może być dla was świetną okazją do rozmowy na temat praw przyrody, ekologii i szacunku do natury. Może to też zainspirować was do dalszej pomocy zwierzętom i stworzenia dla nich specjalnych "stołówek". Jak najprościej zrobić ekologiczny karmnik? Jeśli nie macie zdolności techniczno-konstrukcyjnych, użyjcie do tego nazbieranych w lesie szyszek!

Karmnik z szyszki krok po kroku!

Materiały:



szyszki,

masło orzechowe lub miód;

sznurek,

dowolne ziarna, np. siemię lniane, słonecznik lub gotowa karma dla ptaków ze sklepu zoologicznego.

Wykonanie:



do każdej szyszki przywiąż sznurek, tak aby potem swobodnie przymocować ją do gałęzi drzewa,

każdą szyszkę posmaruj dokładnie miodem lub masłem orzechowym - pamiętaj o zakamarkach,

dokładnie obtocz w ziarnach zbóż lub w gotowej karmie (powinny się przykleić),

kiedy wyschną, powieś na drzewie.

W taki sam sposób możesz zrobić także taki karmnik z rolki po papierze toaletowym! Wystarczy przeciągnąć sznurek przez jej otwory, wysmarować czymś słodkim i klejącym oraz otoczyć w karmie). Powodzenia!

Dzieci z radością będą obserwować ptaki, a każdy jesienno-zimowy spacer będzie dla nich prawdziwą przyjemnością.

