Ile matek tyle teorii na temat karmienia piersią. Przez pierwsze miesiące życia jest to jak najbardziej wskazane, ale co zrobić jeżeli dziecko przekracza wiek niemowlęcy, a mleko w piersiach pozostaje. O zdanie w kwestii karmienia piersią kilkuletnich dzieci zapytaliśmy położną, Celinę Trojan.

Reklama

-Istnieją różne opinie na temat karmienia piersią kilkulatków. Jedni lekarze popierają karmienie powyżej roku, inni zaś zachęcają do zakończenia karmienia naturalnego, gdy dziecko osiągnie pierwszy rok życia – tłumaczy położna.

Celina Trojan powołuje się w swoich wypowiedziach na zdanie autorytetu w dziedzinie zdrowia - Światowej Organizacji Zdrowia. Ze względu na unikalną wartość pokarmu kobiecego oraz naturalne procesy związane z żywieniem człowieka, WHO zaleca, aby niemowlęta były karmione wyłącznie mlekiem matki do szóstego miesiąca życia. Zdaniem organizacji dokarmiane mlekiem z piersi, jako cennym uzupełnieniem stałego pożywienia, do drugiego roku życia lub dłużej, korzystnie wpływa na zdrowie.



Zdarza się jednak, że publiczne dokarmianie starszych maluchów budzi niepokój i sprzeciw wielu kobiet. Matki karmiące dzieci często spotykają się z brakiem zrozumienia ze strony społeczeństwa. Dlaczego tak się dzieje?

Niektórzy sądzą, że karmienie ma sens najpóźniej do 3 roku życia. Potem mleko staje się bezwartościowym produktem. Ich zdaniem, jeżeli dziecko powyżej trzech lat przejawia potrzebę ssania piersi, to prawdopodobnie próbuje zaspokoić chęć kontaktu fizycznego. Tymczasem takiej opinii nie potwierdzają żadne ogólnie uznane badania.

Więź matki z dzieckiem jest bowiem sprawą indywidualną. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie i ma inne potrzeby.

- Zanim kobieta zakończy karmienie piersią powinna zastanowić się nad tym, czym dla niej i jej dziecka jest karmienie naturalne. Jedne dzieci są bardzo wrażliwe, inne zaś bardzo samodzielne. Każde z nich inaczej traktuje pierś. Jeśli kobieta zauważy, że dla jej malca pierś jest czymś bardzo ważnym i odstawienie go w danym okresie może wywołać szok, powinna być ostrożna. Wówczas może zastosować odstawienie częściowe zamiast odstawienia nagłego – wyjaśnia Trojan.

Zdarza się również, że kobieta nie może pozwolić sobie na karmienie dłuższe niż rok, ponieważ nie ma tej możliwości w kodeksie pracy. W praktyce mogłaby karmić dziecko jedynie poza godzinami służbowymi. Niedostosowanie rynku pracy do potrzeb matek i dzieci nie powinno jednak decydować o tym, czy karmienie starszych maluchów jest normą.

Czy zasadne jest zatem zniechęcanie kobiet do karmienia pokarmem, jeżeli jeszcze go mają? Zdaniem specjalisty długie karmienie może być korzystne nie tylko dla zdrowia dziecka, ale też dla matki.

-Wśród kobiet karmiących zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka sutka i raka jajnika. U kobiet po 65 roku życia, które karmiły piersią, odnotowano o połowę niższe ryzyko złamań szyjki kości udowej z powodu osteoporozy – mówi Celina Trojan.

Pamiętajmy, że jeśli zamierzamy karmić dziecko dłużej, powinnyśmy podawać mu także urozmaicone potrawy i uzupełniać jego dietę w pokarm z piersi.

Reklama

Karolina Wojciechowska