Praktyczne i niedrogie kapcie do przedszkola z białą podeszwą znajdziesz w PEPCO. Występują w 4 różnych wzorach dla chłopców i dziewczynek. Cena 20 zł jest kusząca i trudno znaleźć lepszą ofertę.

Kapcie do przedszkola zapinane na rzep

Nie da się ukryć, że wyprawka szkolna dla dziecka to wydatek, ale również przedszkola mają swoje wymagania: na liście niezbędników malucha znajdują się m.in. kapcie - te z PEPCO wydają się być najrozsądniejszym wyborem. Do wyboru masz kapcie dla dziewczynki i dla chłopca:

we wzór jednorożca (rozmiary 22-31),

w gwiazdki (rozmiary 22-31),

w rakiety kosmiczne (rozmiary 22-32),

z naszywkami imitującymi zabawnego stwora (rozmiary 22-32).

fot. Materiały prasowe

Materiałowa wyściółka i część wierzchnia butów sprawi, że stopy dziecka nie będą się pocić i będą miały odpowiednią termoregulację. Dużą zaletą jest też możliwość zapinania kapci na szeroki dwustronny rzep - to najpraktyczniejsze i sprawdzone zapięcie. Kapcie do przedszkola z PEPCO prezentują się świetnie, niczym buty dla dzieci z Zary czy H&M i nie ustępują im w jakości, ale za to różnią się ceną: buty w jednorożce z H&M kosztują 59,99 zł, a trampki bawełniane na rzepy z Zary - 99 zł. Za buty z PEPCO zapłacisz jedyne 20 zł.

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

