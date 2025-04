Niezależnie od tego, czy okres przygotowań do świąt rozpocznie się w twoim domu w listopadzie, czy równo wraz z początkiem grudnia, z pewnością przydadzą ci się nasze propozycje zupełnie magicznych, wspaniałych kalendarzy adwentowych dla dzieci na 2022.

Kiedyś kalendarze adwentowe dla dzieci miały głównie formę okienek z ukrytymi czekoladkami na każdy dzień. Teraz dobrze wiemy już, że mogą mieć naprawdę różne formy - skrywać w sobie małe figurki, miniaturki kosmetyków (zerknij do przeglądu kalendarzy adwentowych z kosmetykami 2022), a nawet... być książkami!

Miłośnicy książek doskonale zdają sobie sprawę, że literackie kalendarze to dopiero świetna sprawa! Te pozycje zazwyczaj są podzielone na 24 opowieści, które należy czytać po jednej w każdym dniu. Co roku coraz więcej wydawców sięga po tę formułę.

Szczególnie polecamy uwadze następujące tytuły:

Barbara Supeł, Rodzina Pętelków czeka na święta (premiera 2022),

Ewa i Marta Dahling, Zima w Dolinie Tumilu,

Anna Paszkiewicz, Niezbędnik świąteczny,

Maja Lunde, Śnieżna siostra,

Ewelina Włodarczyk, W grudniu po południu,

Katarzyna Wierzbicka, Elf do zadań specjalnych,

Alex T. Smith, Jak Winston uratował święta,

Anna Włodarkiewicz, Świąteczny kalendarz Gabrysi.

Osobną kategorią kalendarzy adwentowych dla dzieci są produkty sygnowane znakiem LEGO. Koncern co roku wypuszcza całą serię rozmaitych kalendarzy dla wszystkich kategorii wiekowych - poczynając od maluszków (LEGO Duplo), poprzez nieco starsze dzieci (LEGO Friends albo LEGO City), a kończąc na nastolatkach i dorosłych (LEGO Harry Potter).

Ten, kto ma w domu miłośnika Psiego Patrolu albo Świnki Peppy, doskonale wie że popularni dziecięcy bohaterowie zdobią niemal wszystko - od majtek i skarpetek, poprzez zeszyty i ołówki, kończąc na słodyczach i zabawkach. Identycznie wygląda kwestia kalendarzy adwentowych dla dzieci. Twój syn jest fanem Psiego Patrolu? Proszę bardzo, za około 135 zł kupisz kalendarz, w którym znajdują się 24 wyjątkowe prezenty - np. pieski w świątecznych strojach, Chickaletta w kapeluszu, a także magiczne sanie.

Skoro na rynku są kalendarze z klockami, oczywiście można spodziewać się również tych, które ucieszą wszystkie miłośniczki lalek i figurek. Co roku producenci Barbie przodują w tej kwestii, wypuszczając do sprzedaży kilka wariantów kalendarzy z popularną lalką. W jednym z nich można np. uzbierać przez cały grudzień efektowne akcesoria, a dodatkowo w Wigilię otrzymać również nową lalkę Barbie! Wielbicielki L.O.L. Surprise oraz Playmobil też nie będą zawiedzione.

Cóż, nie sposób pominąć kategorii, od której właściwie wszystko się zaczęło - pierwsze kalendarze adwentowe zakładały ideę zjadania jednej czekoladki w każdym dniu. Teraz producenci słodkości wprost prześcigają się w pomysłach - warto zerknąć choćby na efektowne kalendarze Kinder, Smarties, Lindt, Milka lub Reese's. W zasadzie... Trudno tę kategorię określać jako "dla dzieci!", bo i dorośli ją uwielbiają.

W niektórych kalendarzach adwentowych dla dzieci wcale nie chodzi o upominek czy symboliczny drobiazg, ale o wspólne spędzanie czasu każdego dnia oraz zacieśnianie rodzinnych relacji. To dlatego wiele mam wykonuje własnoręcznie kalendarz, dostosowany do potrzeb własnej rodziny - umieszczając w nim zadania, wyzwania i misje na każdy dzień. Skorzystaj z naszej listy zadań do kalendarza adwentowego albo zerknij na instagram @kreatywnemacierzynstwo.

Jeśli kupujesz kalendarz dla nieco starszej dziewczynki, wchodzącej w wiek nastoletni, możesz sięgnąć po ten z miniaturkami kosmetyków. W Sinsay znajdziesz kalendarz z przyborami papierniczymi. A może trafisz na jakiś jeszcze ciekawszy?

