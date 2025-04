Rozpoczynamy redakcyjne odliczanie do najpiękniejszego czasu w roku. Wszystkie uwielbiamy okres grudniowy nie tylko prywatnie, ale również zawodowo - to wtedy zajmujemy się specjalnie dla użytkowniczek Polki.pl bardzo przyjemną tematyką, związaną z poradami przedświątecznymi i wyszukiwaniem najlepszych prezentowych i modowych perełek.

W cyklu rodzicielskich polecajek, dzisiaj pora na kalendarze adwentowe dla dzieci 2021. Oczywiście, do świąt jeszcze 2 miesiące, ale my lubimy ten magiczny czas przedłużać w nieskończoność, dlatego już w październiku rozglądamy się za pomysłami na prezenty świąteczne dla najbliższych.

Kalendarz adwentowy to nieodłączna część przedświątecznych przygotowań. Możesz oczywiście przygotować go samodzielnie, korzystając np. z naszych zadań do kalendarza adwentowego lub propozycji na to, co włożyć do kalendarza adwentowego. Pozostaje odwieczny dylemat - czy okazać siłę woli i otwierać codziennie po jednym okienku, czy może jednak ulec pokusie i odkryć wszystkie naraz?

Tematyczne kalendarze adwentowe

Możesz też kupić gotowy kalendarz. Tradycyjnie zawierał on kiedyś same czekoladki, ale w ostatnich latach producenci prześcigają się w tworzeniu coraz to ciekawszych propozycji. Można kupić egzemplarze tematyczne z motywami ulubionych bajek - w naszej galerii znajdziesz np. propozycje z bohaterami Psiego Patrolu oraz Świnką Peppą.

Kultowe zabawki też doczekały się swoich odsłon w formie kalendarzy adwentowych dla dzieci. LEGO co roku wypuszcza na rynek co najmniej kilka wariantów. Trzeba przyznać, że taki upominek sprawi frajdę nie tylko najmłodszym, ale również całkiem dorosłym fanom LEGO. Kalendarze Barbie, LOL oraz Polly Pocket to grudniowy hit dla dziewczynek. Dzięki 24 okienkom można skompletować modne stylizacje dla swojej lalki. Starsze dzieci ucieszą się z kalendarza adwentowego Minecraft.

Inne kalendarze adwentowe dla dzieci

Chociaż z każdym rokiem coraz silniejszy jest komercyjny aspekt świąt, dla wielu rodzin nadal na pierwszym planie pozostaje motyw religijny. W grudniowym okresie adwentowej zadumy skupiają się nie tylko na poszukiwaniu idealnych prezentów, ale również na modlitwie i rozmowach o duchowym sensie świąt. W sprzedaży można znaleźć kalendarze adwentowe nawiązujące do katolickich motywów - np. w kształcie szopki betlejemskiej lub ozdobione obrazkami z podobizną Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa.

Nie sposób pominąć też oczywiście klasycznych kalendarzy adwentowych ze słodyczami. Co roku to one wiodą prym w dyskontach. Swoje propozycje przedstawiają zawsze najpopularniejsze marki, np. Milka czy Haribo.

Więcej propozycji kalendarzy adwentowych dla dzieci znajdziesz w naszej galerii.

