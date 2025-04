Piękny prezent dla rodziców i dzieci z okazji Dnia Dziecka. Od 1 czerwca 2018 roku nie trzeba pojawiać się osobiście w urzędzie, by zgłosić narodziny dziecka. Można to zrobić drogą elektroniczną. Na takie ułatwienie rodzice noworodków czekali od lat.

Rejestracja dziecka online - na czym polega?

Do tej pory jedną możliwością rejestracji dziecka była osobista wizyta w urzędzie. Zgłoszenie dziecka przez internet to nowa usługa wprowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji. To nowy, wygodniejszy sposób, by zgłosić potomka bez potrzeby wychodzenia z domu. Procedura zajmuje kilka minut. Na rejestrację dziecka rodzice mają 21 dni od wystawienia karty urodzenia.

Jak zarejestrować dziecko przez internet?

Aby zgłosić dziecko do urzędu elektronicznie, trzeba mieć aktualny Profil Zaufany (jest to bezpłatne narzędzie, które służy do weryfikacji tożsamości w internecie).

Przeczytaj poradnik krok po kroku, jak zarejestrować potomka przez internet:

Krok 1.

Należy wejść na stronę internetową www.obywatel.gov.pl oraz odszukać usługę rejestracji dziecka. System poprosi o potwierdzenie, że jest się ojcem/matką dziecka, a następnie - o weryfikację danych.

Krok 2.

Potrzebna będzie nazwa szpitala, w którym urodziło się dziecko, a także numer aktu małżeństwa lub aktu urodzenia, jeśli rodzice nie są po ślubie. Te informacją pomogą w weryfikacji danych. Należy również podać adres, pod którym dziecko będzie zameldowane.

Krok 3.

Po zatwierdzeniu danych, trzeba wybrać sposób odebrania dokumentów. Do wyboru są: ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłka pocztowa. Odpis aktu urodzenia zostanie przesłany w wersji elektronicznej lub papierowej. Razem z nim rodzice otrzymają informację o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu.

Krok 4.

Ostatni krok o pogląd wypełnionego wniosku oraz podpis za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

