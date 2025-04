Dziecko z największą łatwością uczy się języków do 12. roku życia. A im wcześniej rozpoczyna językową edukację, tym szybciej i lepiej opanowuje obcą mowę. Co więcej, liczby języków, którymi będzie władał trzy-, czterolatek, nie ograniczają możliwości smyka, lecz umiejętności językowe osób z najbliższego otoczenia dziecka. Dlatego już trzylatka warto zapisać na lekcje angielskiego.

Po co maluchowi taka edukacja?

Wczesne rozpoczęcie nauki sprawia, że dziecko opanowuje język bez żadnego wysiłku. Nie musi wcale wkuwać słówek ani poznawać zasad gramatyki. To jednak nie wszystko!

Dziecku łatwiej jest później uczyć się w ogóle, bo mózg kilkulatka trenuje przyswajanie dużych ilości informacji.

Języki ułatwiają poznawanie świata. Ich znajomość pozwoli kiedyś maluchowi podróżować, rozwijać pasje czy przeglądać internet w poszukiwaniu ciekawych informacji.

Bardzo starannie wybierz zajęcia

Bez względu na to, czy zdecydujesz się na angielski w przedszkolu, czy szkole językowej, choć raz weź udział w lekcji, by zorientować się, jak zajęcia są prowadzone. Co będzie ich plusem?

Nauka powinna odbywać się poprzez zabawę przeplataną np. słuchaniem bajek i śpiewaniem piosenek. To ważne, bo inaczej maluch znudzi się lekcją.

Wspieraj dziecko w jego staraniach

Aby nauka była naprawdę efektywna, kontakt z obcym językiem dziecko powinno mieć też w domu. Jak możesz wtedy pomagać malcowi?

Pilnuj, by dziecko wypełniało kolorowanki w obcojęzycznych książeczkach, które polecił nauczyciel. Słuchajcie razem płyt z angielskimi piosenkami. Oglądajcie obcojęzyczne bajki w oryginalnej wersji językowej. Ważne jednak, byś do niczego malca nie zmuszała. To powinna być dla niego miła zabawa!

Etykietki ułatwiają naukę

Dla dziecka umiejącego już czytać świetnym sposobem na zapamiętywanie obcych słówek jest... etykietkowanie przedmiotów znajdujących się

w zasięgu wzroku. Kup papiery samoprzylepne podzielone już na naklejki i dużą czcionką wypisz na nich po angielsku nazwy różnych rzeczy z waszego domu. Naklejki umieść na właściwych przedmiotach: w pokojach, kuchni, łazience. Zerkając na nie, malec będzie uczył się słów mimochodem!