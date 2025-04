Prace plastyczne z jeżem w roli głównej możesz przygotować z tego, co oferuje jesień. Wykorzystaj suszone, kolorowe liście, owoce, a także żołędzie i kasztany. Pomoże ci także plastelina, wykałaczki oraz dodatki ze sklepów plastycznych. Oto garść ciekawych pomysłów na jesienne jeże.

Skorupa czy też łupina kokosa jest bardzo twarda, ale można ją łatwo przerobić na coś kreatywnego, a przy okazji trwałego. Taki jeż sprawdzi się jako jesienna dekoracja do przedszkola, ale z powodzeniem możesz go także ustawić na komodzie w domu, w towarzystwie zapachowych świeczek lub kasztanów.

Jak zrobić kokosowego jeża? Skorupę kokosa dobrze oczyść, a następnie zrób w niej niewielkie otwory. Muszą mieć bardzo małą średnicę. Do tak przygotowanych dziurek wsadź wykałaczki, a następnie całość udekoruj wedle uznania. Sprawdzą się np. kawałki słomy doklejone do łupiny kokosa albo kawałki barwionej na brązowo waty (możesz ją pofarbować zwykłą farbą w sprayu albo... drogeryjnym preparatem na odrosty). Sprawdzi się także kolorowa włóczka.

fot. Jeż prace plastyczne/Adobe Stock, Fotorina

Plastelina to jedno z ulubionych materiałów dzieci do przygotowania ciekawych prac i dekoracji. Jest to też prosta i bezpieczna zabawa, więc maluchy z powodzeniem mogą stworzyć piękne jesienne jeże samodzielnie. Wykorzystajcie do tego różne kolory plasteliny, mieszaj je ze sobą i dodawaj inne symbole jesieni, np. plastelinowe grzyby czy liście.

Jeże z plasteliny mogą być malutkie albo całkiem spore - ogranicza cię tylko wyobraźnia! Możesz także dodać im kolce z wykałaczek lub kawałków suszonych traw czy zbóż.

fot. Jeże prace plastyczne z plasteliny/Adobe Stock, Станислав

Jesienne owoce to przede wszystkim jarzębina, dzika róża, żurawina i jeżyny. Możesz je wykorzystać do przygotowania pysznych jesiennych deserów albo zasuszyć i użyć do stworzenia ciekawych dekoracji. Wystarczy, że nabijesz je na kolce wcześniej przygotowanego jeża. Z owoców możesz zrobić także oczka albo ułożyć je dookoła zwierzaka, tworząc w ten sposób piękną, jesienną kompozycję.

W takim przypadku sprawdzą się także kasztany. Możesz wykorzystać również sztuczne owoce, np. jabłka, które umieścisz na grzbiecie jeża.

fot. Jeż: praca plastyczna z owocami/Adobe Stock, katarinagondova

Czym byłyby jesienne ozdoby do domu bez suszonych, kolorowych liści? Nazbieraj ich sporo, a potem wykorzystaj np. do przygotowania jeża. Taka praca może śmiało zawisnąć na lodówce, ścianie czy tablicy w przedszkolu.

Najpierw narysuj buźkę jeża, a następnie przyklej kolorowe liście w taki sposób, aby imitowały kolce oraz cały grzbiet. Oczka możesz narysować lub wykorzystać gotowe elementy, które kupisz w sklepach plastycznych oraz z kreatywnymi dodatkami (np. Tedi, Action).

Tutaj możesz absolutnie dać się ponieść fantazji i dodać brokatowe elementy czy kolorowe koraliki. Świetnie sprawdzi się także suszona jarzębina oraz żurawina.

fot. Praca plastyczna: jeż z liści/Adobe Stock, triocean

Nie od dziś wiadomo, że plastikowe butelki to świetny materiał do przygotowania kreatywnych dekoracji na każdą porę roku. Świetnie sprawdzą się także do wykonania pyszczka i grzbietu jeża - wystarczy, że odpowiednio dotniesz i pomalujesz butelkę lub owiniesz ją szarym papierem pakowym.

Brzuszek i grzbiet wyklej wybranymi ozdobami i w ten sposób stworzysz pięknego jeża, który może być nie tylko ozdobą, ale także doskonałą zabawką dla maluchów. Świetnie sprawdzą sie np. żołędzie i szyszki.

fot. Jeż: praca plastyczna z butelki/Adobe Stock, VPales

Suszone dary jesieni będą idealnym materiałem na stworzenie grzbietu jeża. Masz tu pełną dowolność. Świetnie sprawdzą się suszone trawy, kawałki pampasu, żołędzie, szyszki oraz oczywiście kolorowe listki. Taka praca najlepiej będzie wyglądać przygotowana na płasko na kartce papieru.

Do przygotowania pyszczka wykorzystaj liście lub papier pakowy, a całą resztę ozdób wedle własnego uznania.

fot. Jeż praca plastyczna/Adobe Stock, stopabox

