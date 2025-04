Jesień to czas, kiedy naprawdę można puścić wodze fantazji i przygotować piękne dekoracje sali w przedszkolu, na oknach oraz w szkolnych klasach. To idealna pora na to, aby każdy mały artysta mógł dać się ponieść wyobraźni. Małym kosztem możecie przygotować jesienne ozdoby - czasem wystarczy krótki grupowy spacer do parku. Zobacz, jakie jesienne dekoracje sprawdzą się najlepiej w przedszkolu.

Reklama

Spis treści:

Do przygotowania jesiennych dekoracji do przedszkola wykorzystaj to, co znajduje się w twojej okolicy, czyli dary jesieni - kolorowe liście, suche gałązki, owoce jarzębiny i wiele innych darów natury. Wystarczy jeden spacer, aby wykonać piękne i trwałe ozdoby za bardzo niską cenę.

Możesz stworzyć np. świeczniki, pojemniki na długopisy albo kreatywną osłonę na doniczkę. Do tego przyda się pojemnik lub puszka, który okleisz liśćmi, gałązkami czy suszonymi kwiatami. Możesz wykorzystać także kasztany i żołędzie, gotowe naklejki lub wycinanki o tematyce jesiennej.

fot. Dekoracje jesienne do przedszkola/Adobe Stock, Ирина Старикова

Jesienne lampiony wyglądają pięknie postawione na stole czy parapecie. Aby było bezpieczniej, zamiast świeczek wykorzystajcie kolorowe lampki LED z ciepłym światłem, a zamiast szklanych materiałów coś plastikowego lub kartonowego. Lampiony pozwalają stworzyć jesienny klimat w każdej przestrzeni i doskonale komponują się z ciepłymi kocami rozłożonymi na leżakach czy parapetach oraz z jesiennymi dekoracjami z dyni.

Lampiony możesz dowolnie ozdobić liśćmi, jarzębiną albo wycinankami. Możesz przygotować je samodzielnie albo wyciąć coś z gotowych szablonów.

fot. Jesienne dekoracje do przedszkola: lampiony/Adobe Stock, chokchaipoo

Nie ma nic, co bardziej podkreśla atmosferę jesieni, niż dynie. Sprawdzają się one nie tylko w jesiennych przepisach czy do przygotowania dekoracji na Halloween, ale także jako ozdoby podczas całej jesieni. Możesz z nich zrobić lampiony, ale także mniej oczywiste dekoracje, takie jak... doniczki.

W tym celu wystarczy, że wydrążysz dynię, dokładnie ją osuszysz, a następnie wypełnisz ziemią i włożysz do środka wybraną roślinę. Świetnie sprawdzą się te wiecznie zielone, ale możesz wykorzystać także jeden z symboli jesieni, np. wrzosy.

Możesz użyć także suszonych lub sztucznych kwiatów, wtedy zamiast ziemi sięgnij po gąbkę florystyczną. Takie jesienne dekoracje świetnie sprawdzą się także oczywiście w szkole.

fot. Jesienne dekoracje do przedszkola: doniczka z dyni/Adobe Stock, meteoritka

W przedszkolu idealnie sprawdzają się dekoracje jesienne na okno. To prawdziwa krynica kreatywności. Okna można wykleić dowolnymi kształtami albo wymalować najpiękniejsze rzeczy. Świetnie będzie prezentować się galeria dziecięcych prac plastycznych z liści, a także pozawieszane luźno na nitkach suszone liście.

Wykorzystaj także wycinanki z papieru - możesz stworzyć w ten sposób jesienne zwierzątka (wiewiórki, jeże, liski, etc.), wyciąć kształty liści i drzew, a także stworzyć coś zupełnie abstrakcyjnego.

fot. Dekoracje jesienne w przedszkolu na okno/Adobe Stock, triocean

Okna w przedszkolu można także kreatywnie pomalować kolorowymi farbami, dostosowanymi do szkła. Dzięki temu możesz całkowicie zmienić wystrój wnętrza sali przedszkolnej bez urządzania jej w środku. Podobnie, jak w przypadku ozdób z papieru, możesz namalować dowolne wzory i kształty.

Niech na oknie znajdą się zwierzątka, jesienne grzyby oraz magiczne zawijasy w wielu kolorach tęczy.

fot. Dekoracje jesienne do przedszkola na okno/Adobe Stock, KawaiiS

Reklama

Czytaj także:

Dekoracje jesienne z białą dynią

Ozdoby na Halloween z papieru

Co można zrobić z kasztanów?