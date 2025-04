1. Pestki dyni i słonecznika

To dobre źródło cynku. Potrzebuje go grasica (gruczoł wydzielania wewnętrznego) do produkcji przeciwciał.

2. Jabłka

Zawierają witaminę C, kwasy organiczne, pektyny. Poprawiają trawienie (bo jest w nich dużo błonnika), regulują florę bakteryjną jelit, neutralizują substancje toksyczne w organizmie. Jabłka są polecane m.in. przy osłabieniu, anemii, przemęczeniu, stanach gorączkowych, długim przeziębieniu i grypie, a także po długiej chorobie.

3. Buraczki

Jest w nich sporo wapnia (działa przeciwzapalnie), żelaza (zapobiega anemii), magnezu (poprawia pracę systemu nerwowego). Buraki wzmacniają apetyt, są polecane przy niedokrwistości. Warto je podawać maluszkowi, gdy już zachoruje, gdyż są lekkostrawne. Niemowlęciu można je proponować na słodko, dwulatkowi także w formie ćwikły (doskonale sprawdzi się przy przeziębieniu!).

4. Marchewka

To jedna z jarzyn o najwyższych wartościach leczniczych! Zawarty w marchewce beta-karoten jest niezbędny do prawidłowego widzenia. Marchew poleca się też przy osłabieniu, anemii, brakach witamin. Wzmacnia i pobudza naturalne siły obronne organizmu do walki z wirusami, m.in. uszczelnia błonę śluzową dróg oddechowych i chroni przed wnikaniem w nią zarazków (to zasługa witaminy A). Najwięcej witaminek ma surowa marchew.

5. Ryby morskie

Zawierają cenne nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3. Od dawna było wiadomo, że korzystnie wpływają one na układ nerwowy dziecka i pracę mózgu. Okazało się jednak, że kwasy tłuszczowe mają też właściwości uodparniające. Szczególnie cenne są ryby morskie, jak łosoś, halibut, dorsz, które zawierają więcej kwasów tłuszczowych niż ryby słodkowodne.

6. Miód

Lecznicze właściwości miodu znane są od tysięcy lat. Miód działa korzystnie na układ krążenia, serce, wzmacnia odporność, leczy przeziębienia. Ma właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, podobnie jak antybiotyk. Najwięcej właściwości antybiotycznych ma miód spadziowy, gryczany i lipowy. Jeśli twój smyk nie jest alergikiem, może spróbować miodu w drugim roku życia. Taką nowość w diecie alergika lepiej skonsultować z lekarzem.

7. Cebula i czosnek

To bardzo niezwykłe warzywa. Zawierają fitoncydy, które działają podobnie jak antybiotyk. Zabijają bakterie, wzmacniają organizm, zapobiegają infekcjom. Pomagają w leczeniu kataru, kaszlu, przeziębienia, anginy, grypy. Maluszkom (po 6. miesiącu) można podawać cebulkę lub czosnek po ugotowaniu (dodane np. do zupy lub mięsa).

8. Kiszonki

Kiszona kapusta zawiera witaminę C oraz pozytywnie działające bakterie kwasu mlekowego. Zapobiega przeziębieniom, wzmacnia układ odpornościowy. Jeśli malec jest zbyt mały, by pogryźć kapustę, przygotuj mu wzmacniającą przekąskę – startego ogórka kiszonego. Możesz też podać sok z kwaszonej kapusty z łyżką soku ze świeżo startej marchewki.

9. Płatki zbożowe

Jeśli pełne wzmacniających witamin płatki zbożowe kojarzą ci się tylko z owsianką to znaczy, że nie próbowałaś tworzyć mieszanek! Z suszonymi owocami to nie tylko bomba energetyczna, ale i witaminowa!

10. Natka pietruszki

W tym warzywie są prawie wszystkie witaminy (C, z grupy B, prowitamina A) oraz dużo żelaza, wapnia, potasu, fosforu. Jest polecana zwłaszcza w sezonie przeziębieniowym, po infekcji, w okresie rekonwalescencji dziecka. Jeśli twój szkrab skrupulatnie wydłubuje zielone listki natki z każdego dania, przygotuj mu warzywny koktajl z odrobiną natki. Smyk będzie zachwycony zielonym kolorem napoju.

