Przygotuj z dzieckiem ozdoby na Boże Narodzenie

Galerie handlowe, sklepy i miejskie bazarki prześcigają się w szerokiej gamie najrozmaitszych ozdób świątecznych. Cukiernie i firmy cateringowe zachęcają, by kupić gotowe wypieki i potrawy. Dziś niemal wszystko, co związane ze świętami, można zamówić przez Internet. Czy chcemy, by taki obraz świąt pozostał we wspomnieniach naszych dzieci?

"Boże Narodzenie nie powinno kojarzyć się wyłącznie z zakupami i prezentami. Przedświąteczny czas to doskonała okazja, by ofiarować dzieciom to, co najcenniejsze – wspólnie spędzone chwile, które sprzyjają nie tylko wzmocnieniu więzi rodzinnych, ale dają też najmłodszym poczucie ważności. Podczas twórczych prac – szykowania domowych wypieków czy tworzenia choinkowych ozdób pomagamy dzieciom uwolnić drzemiącą w nich naturalną kreatywność" – mówi Katarzyna Eljasz, kierownik przedszkola MyVinci.

Planowanie świąt

Każda większa uroczystość, a tym bardziej trwające kilka dni święta, wymaga planu i organizacji. Jak zaangażować do tego dzieci? Ciekawe rozwiązanie podsuwa Aleksandra Malinovskaja, doświadczona przedszkolanka z MyVinci: "Warto zachęcić dzieci, by już na etapie planowania przedstawiły własne pomysły. Można założyć w tym celu specjalny zeszyt, w którym dziecko pod naszym okiem narysuje lub namaluje swoje wymarzone święta".

Potem wybierzmy wspólnie te elementy, które będą realne do urzeczywistnienia. Może to być:

własnoręcznie przygotowany przez dziecko stroik świąteczny,

nietypowa ozdoba choinkowa,

ciastka w kształcie ulubionych bajkowych bohaterów.

Nawet mały fragment przeniesiony do domowej przestrzeni da dziecku poczucie, że jego pomysły są ważne dla innych.

Jakie ozdoby świąteczne można przygotować z dzieckiem?

Wspólne tworzenie bożonarodzeniowych dekoracji, które nadadzą domowi niepowtarzalny, świąteczny klimat, to znakomity pomysł na grudniowe popołudnia i wieczory.

Można do tego wykorzystać tradycyjne materiały – kolorowy papier, brokat, klej, farby, czy kredki, ale można też puścić wodze wyobraźni i do wyczarowania nietypowych ozdób użyć makaronu, szyszek, orzechów czy słomy.

Najważniejsze, by dziecko poczuło się małym kreatorem, który z pomocą rodzica może stworzyć wszystko, co podpowie mu wyobraźnia. Efekty mogą być zdumiewające!

Choinka

Przystrojone zielone drzewko to jeden z nieodzownych elementów Bożego Narodzenia. Dzieci mogą wykonać dodatkowo swoje własne choinki, które posłużą jako świąteczna dekoracja.

Im bardziej nietypową techniką, tym lepiej. Mogą to być malowanki, wyklejanki czy konstrukcje z różnorodnych materiałów. Możliwości jest wiele!

Dzięki temu Twoje dziecko będzie wspominało świąteczne drzewko nie tylko przez pryzmat znalezionych pod nim prezentów.

Bożonarodzeniowe ozdoby z produktów spożywczych

Wypiekanie, a następnie dekorowanie ciasteczek czy pierników to kolejna okazja, by pobudzić możliwości twórcze dziecka.

W sprzedaży dostępne są różnorodne foremki, dzięki którym domowe słodycze mogą przybrać kształt gwiazdki, choinki czy serca. Dodatkową atrakcją będzie ich ozdabianie kolorowym lukrem, słodkimi kuleczkami czy posypkami.

Podczas wspólnej pracy w kuchni nie musimy ograniczać się tylko do przygotowania jedzenia – rozmaite produkty spożywcze mogą stanowić wspaniałą inspirację do wykonania świątecznych ozdób.

Z pomarańczy z wbitymi goździkami powstaną naturalne kule zapachowe, z makaronowych rurek można stworzyć oryginalną minichoinkę, a pomalowane na złoto orzechy staną się oryginalnym uzupełnieniem tradycyjnych bombek na bożonarodzeniowym drzewku.

