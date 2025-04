Fajne nicki często są nie lada wyzwaniem. Nie dlatego, że brakuje ci pomysłów, ale dlatego, że te najpopularniejsze zwykle są już zajęte. Dobry nick to taki, który niemal od razu kojarzy się tylko z tobą. Może nawiązywać do twojego wyglądu, osobowości czy jakiejś charakterystycznej cechy. Kombinuj do woli, a jeśli wyczerpią ci się pomysły, skorzystaj z tych wskazówek.

Na messengerze może zmienić pseudonim swój i osoby, z którą rozmawiasz na czacie. Taka ksywka musi być dopasowana do konkretnej osoby. Na pewno jest coś, z czym kolega czy koleżanka się kojarzy.

Być może ma swoją ukochaną słodką przekąskę, z którą się nie rozstaje albo ma już swoją ksywkę, którą posługuje się nie tylko w sieci, ale i w życiu codziennym. Może to być też coś, co często powtarza dana osoba albo coś, z czym zawsze jest w stanie ci pomóc.

Dobrym nickiem dla koleżanki na messengerze będzie więc np.:

Anna "pożycz 5 złotych" Kowalska,

Drama Queen,

Magda od fizyki,

Mój mól książkowy,

Panna zapominalska,

Królowa emotek,

Oranżada Helena,

Babka Kiepska,

Pani ortografia,

Rockowa królowa,

Barceloniara,

Hot Cat Lady.

fot. Nicki dla dziewczyn/Adobe Stock, Hazal

Jeśli lubisz grać w gry MMORPG, FPS czy jakiekolwiek inne gry online, także potrzebujesz swojego unikalnego nicka. Możesz sobie pozwolić naprawdę na dużą kreatywność. Wybierz coś związanego ze swoim imieniem, pasją albo ulubioną książką. Świetnie sprawdzą się także nicki, które się rymują.

Szukając nicku do gry w Fortnite, Counter Strike, Call of Duty czy World of Warcraft, posiłkuj się językiem angielskim albo wyczaruj coś kreatywnego po polsku. Ciekawe nicki wcale nie muszą być skomplikowane - znam osobę, która podczas poszukiwania idealnej ksywy była tak sfrustrowana tym, że wszystkie są zajęte, że ostatecznie skończyła jako użytkownik "allareused".

Pamiętaj też, że nick w grze nie może być obraźliwy wobec żadnych grup etnicznych ani społecznych, nie mogą zawierać wulgaryzmów ani obelg i nie mogą zachęcać do żadnych nielegalnych czy społecznie nieakceptowanych czynów.

Oto kilka propozycji na fajne nicki do gier:

WitcherQueen,

RudaMaruda,

MrsWeasley,

DramaMama,

EpicEliminator,

ImTheImpostor,

KrólowaPikseli,

PandaWanda,

GoldenBlondie,

Venus,

Bella,

Raven,

Pinacolada,

BlackTattoo.

Jeśli nie masz żadnego pomysłu na nick, który mógłby być jednocześnie kreatywny i ładny, postaw na coś śmiesznego, nieoczywistego, przypadkowego. Często najlepiej sprawdzają się takie absurdalne nicki, jak LubieManeskin czy BułkaGrahamka.

fot. Fajne nicki do gier/Adobe Stock, Drobot Dean

