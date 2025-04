Na prezenty małe dzieci reagują spontanicznie. Jeśli maluchowi podarunek nie spodoba się, to na pewno to zobaczysz. Dopiero starsze przedszkolaki próbują ukryć rozczarowanie, zwłaszcza przy członkach rodziny. Z tego względu przemyśl zakup prezentu dla smyka, który jest w okolicach 10. urodzin. Dzięki temu unikniesz przykrych sytuacji w trakcie świąt!

1. Prezent, na który dziecko czekało

Już około 3. roku dzieci zaczynają mieć konkretne oczekiwania wobec prezentu. Źródłem inspiracji bywają koledzy, czy też telewizyjne reklamy. Od czasu do czasu rozmawiaj z dzieckiem na temat świątecznych prezentów (dzięki temu będziesz na czasie!). Jeśli nie możesz spełnić dziecięcego marzenia, lepiej wcześniej daj do zrozumienia, że Mikołaj tego prezentu nie przeniesie.

2. Prezent trafiony w gust dziecka

Prezent powinien być dopasowany do wieku i zainteresowań malucha. Czasem dorośli próbują za pośrednictwem dziecka realizować własne niespełnione pragnienia. Dlatego zamiast kupować dziecku to, co TOBIE się podoba, postaw na coś co podoba się DZIECKU. Nie warto narzucać dziecku to, czym ma się interesować.

3. Prezent materialny, nie żywy

W wielu listach do Mikołaja dzieci proszą o zwierzątko. Podstawowa zasada jest taka – zwierząt nie daje się w prezencie. Nietrafiona maskotka, którą maluch się znudzi, pójdzie do kąta. Co jednak począć z kotem? Dzieci nie mają świadomości, jakie obowiązki wiążą się z posiadania zwierzęcia. Decydując się na kupno pod choinkę pieska lub nawet rybek, robisz prezent sobie.

4. Prezent, który będzie bezpieczny

Od jakiegoś czasu obowiązują w Polsce zaostrzone przepisy unijne dotyczące bezpieczeństwa zabawek. Aby mieć pewność, że klocki czy latarka, którą kupujesz dziecku, nie zrobią mu krzywdy, sprawdź, czy mają znak CE – wskazuje on, że wykonano je zgodnie z normami. Znaczek powinien być umieszczony w sposób trwały na zabawce, przytwierdzonej do niej etykiecie lub opakowaniu.

5. Prezent ładnie zapakowany

Nawet jeśli wydaje ci się, że opakowanie, w którym kupiłaś dziecku zabawkę jest piękne, nie rezygnuj z zapakowania podarunku. Ładnie przystrojony prezent to znak, że ktoś się postarał + frajda z odkrywania tajemnicy. Dla najmłodszych największą atrakcją po wyjęciu prezentu spod choinki jest właśnie zrywanie kolorowego papieru.

6. Prezent podrzucony przez św. Mikołaja

Oczywiście przez Mikołaja, ale niekoniecznie osobiście. Aby utrzymać mikołajową atmosferę, możesz zaaranżować cudowne podrzucenie prezentów, podczas gdy dziecko wygląda przez okno w poszukiwaniu śladów sań i rogów reniferów na niebie.

na podstawie tekstu autorstwa Małgorzaty Mazurek-Wódz/Twoje dziecko