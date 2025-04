Szukając krzesełka na rower masz do wyboru fotelik montowany z przodu na kierownicy, montowany z tyłu, na bagażniku z limitem do 15 kg (A-15) lub 22 kg (A-22) lub ramie podsiodłowej. Cena fotelika rowerowego waha się od 190 do ok. 550 zł, ale należy pamiętać także o dokupieniu kasku.

Od kiedy dziecko może jeździć w foteliku rowerowym



Mitem jest, że dziecko, które już samodzielnie siedzi, można przewozić w foteliku rowerowym. Zgodnie z zaleceniami pediatrów, dziecko w foteliku można wozić dopiero wtedy, kiedy chodzi dobrze i pewnie, czyli od ok. 1,5 roku.

Możesz też spotkać się z opinią, że najlepiej poczekać z umieszczeniem dziecka w foteliku rowerowym do 3. roku życia z uwagi na ew. wstrząsy i drgania, które nie służą rozwojowi maluchów. Warto decyzję o przewożeniu dziecka w foteliku skonsultować z fizjoterapeutą dziecięcym lub zastanowić się, jak często i jak długo dziecko ma być w nim przewożone - jeśli chcesz rozpocząć tę przygodę, na początku zrezygnuj z wyboistych tras, planuj ich czas trwania i czas na odpoczynek.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie fotelika dla dziecka

Przy zakupie fotelika rowerowego bierz pod uwagę:

sposób montażu i kompatybilność z rowerem,

certyfikaty bezpieczeństwa: EN 14344 lub TUV/GS,

udźwig wagowy,

pasy bezpieczeństwa (najlepiej, aby były 5-punktowe),

budowę fotelika (jak mocno są zabudowane boki),

podnóżek z regulacją na stopy,

jakość materiałów,

profilowane oparcie i ew. wgłębienia na kask,

wagę,

regulację pochylenia.

Jeśli szukasz fotelika dla starszego dziecka, musisz szukać modeli o wyższej niż standardowa nośności - do 35 kg. Taki fotelik rowerowy dla uczniaka montuje się do rury podsiosłowej i tylnego trójkąta.

Fotelik rowerowy - ranking

Foteliki rowerowe tylne zwykle montuje się na bagażniku lub do rury podsiodłowej. Pierwsze są łatwe w mocowaniu, jednak nie posiadają amortyzacji. Drugie ograniczają wstrząsy, jednak wymagają specjalnego adaptera i to podnosi koszt zakupu. Ważne, aby przed zakupem upewnić się, czy dany model można zamocować do konkretnego roweru.

Bobike Maxi Tour, cena ok. 470 zł



Udźwig do 22 kg,

regulowany zagłówek,

podnóżki, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa,

oparcie wyprofilowane pod kątem używania kasku przez dziecko,

osłony chroniące nóżki dziecka od koła,

miękki materiał wyścielający.

fot. Fotelik na rower Bobike Maxi Tour/Materiały prasowe

Thule Yepp Maxi, cena ok. 549 zł



Udźwig do 22 kg,

amortyzacja wstrząsów,

5-punktowe pasy bezpieczeństwa z możliwością regulacji,

klamra zabezpieczona przed rozpięciem przez dziecko,

odblaskowa wstawka oraz miejsce do montażu lampki,

regulowane podnóżki.

fot. Fotelik rowerowy Yepp Maxi Tour/Materiały prasowe

Hamax Amaze, cena ok. 589 zł

Udźwig do 22 kg,

możliwość odchylenia do 12.5°,

regulowane podnóżki i pasy,

miękka, wymienna wyściółka,

odblaskowy element z tyłu,

podłokietniki i wygodne, profilowane oparcie,

szelki z osłonami na barki.

fot. Fotelik na rower Hamax Amaze/ Materiały prasowe

Hamax Siesta, cena ok 389 zł

Od 9 miesiąca do 22 kg,

regulowany kąt pochylenia (do 20°),

3-punktowe pasy bezpieczeństwa,

łatwe w montażu siodełko,

wyprofilowane miejsce na kask.

fot. Fotelik rowerowy Hamax Siesta/ Materiały prasowe

Fotelik do 35 kg - Bobike Classic Junior +

Dla dzieci od 5-10 lat,

udźwig od 20 kg do 35 kg

łatwy w montażu,

regulacja wysokości podnóżków,

uchwyt na torby/sakwy,

mini bagażnik wbudowany w tył fotelika (fotelik składany, aby umożliwić zamianę w bagażnik),

wygodne i sprężyste siedzenie.

fot. Fotelik rowerowy Bobike Classic Junior +/ Materiały prasowe

Fotelik rowerowy czy przyczepka?

Alternatywą dla fotelików rowerowych jest przyczepka. Oferuje ona o wiele większy komfort, niż fotelik, jest bardziej przestronna i odpowiednia do przewożenia więcej, niż jednego dziecka. Przyczepka jest bezpieczniejsza, chroni przed wiatrem i deszczem i sprawdza się na dłuższych trasach rowerowych dzięki podwyższonemu poziomowi amortyzacji.

Niestety w przeciwieństwie do fotelika rowerowego, przyczepka nie zapewnia pełnej frajdy z jazdy, a w zamkniętej budce przyczepki jest o wiele cieplej, niż na rowerze. Przyczepka do roweru kosztuje od 450 zł do nawet 2500 zł.

