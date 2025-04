Jeśli chcesz zapewnić dzieciom zajęcie i frajdę, przygotujcie razem sztuczny śnieg - na pewno masz w domu mąkę ziemniaczaną czy sodę oczyszczoną. Przyda się także pianka do golenia. Zobacz, jak zrobić sztuczny śnieg na kilka szybkich sposobów.

Sztuczny śnieg powinien być sypki i nie lepić się do dłoni. Z łatwością efekt ten uzyskasz przy pomocy mąki. Przygotuj:

mąkę ziemniaczaną,

wodę.

Do mąki ziemniaczanej stopniowo (po łyżeczce) dodawaj wodę lub olej i ugniataj mieszaninę, aż do uzyskania pożądanej konsystencji. Powinna to być sypka, ale lekko wilgotna i plastyczna masa. Tak przygotowany sztuczny śnieg przechowuj w pojemniku z przykrywką, by nie wysechł - powinien „nadawać się” do użycia jeszcze 2-3 tygodnie.

Sztuczny śnieg z mąki ziemniaczanej możesz też przygotować z dodatkiem oleju (słonecznikowego lub rzepakowego). Uważaj jednak na jego ilość. Jeśli z nią przesadzisz, otrzymasz śnieg do lepienia w kulki, a nawet tłustą masę do lepienia, a nie sypki śnieżek. Tak przygotowane kulki mogą być jednak ciekawym dodatkiem do całej dekoracji.

Jeśli przesadzisz zaś z ilością wody, otrzymasz inną ciekawą atrakcję plastyczną - ciecz nienewtonowską.

Sztuczny śnieg z pianki do golenia i mąki

Sztuczny śnieg z mąki ziemniaczanej wykonasz także z dodatkiem pianki do golenia: na ok. 400 g mąki, przeznacz 1 opakowanie pianki do golenia. Połącz składniki, mieszając i lepiąc śnieg w misce, aż uzyskasz pożądaną konsystencję. Taki sztuczny śnieg będzie służył ok. 7 dni.

fot. Jak zrobić sztuczny śnieg z mąki ziemniaczanej/Adobe Stock, Nemanja

Do wykonania sztucznego śniegu z sody oczyszczonej, potrzeba nie tylko sypkiej sody, ale także składnika, który dobrze ją zwiąże. Sprawdzi się wspomniana już pianka do golenia, ale możesz wykorzystać także np. odżywkę do włosów z silikonami.

Aby wykonać sztuczny śnieg z sody oczyszczonej, należy wsypać ją do miski i stopniowo, małymi garściami dodawać piankę do golenia - tu należy mieć na uwadze proporcje. Na 100 g sody wystarczy ok. 300 g pianki. Składniki należy dokładnie ze sobą połączyć - w zamkniętym szczelnie pojemniku, taki sztuczny śnieg przetrwa ok. 7 dni.

Sztuczny śnieg z sody oczyszczonej i odżywki do włosów w białym kolorze, wykonasz analogicznie do przepisu powyżej. Do miski wsyp sodę i dodawaj stopniowo odżywkę, lepiąc i łącząc ze sobą składniki. Plusem jest zapach - sztuczny śnieg będzie przyjemniej pachniał, natomiast może mieć nie do końca pożądany odcień bieli. W przypadku użycia pianki do golenia uzyskasz śnieżnobiały puch. Tak przygotowany sztuczny śnieg przechowuj w zamkniętym opakowaniu ok. 10 dni.

fot. Jak zrobić sztuczny śnieg z sody oczyszczonej/Adobe Stock, vectorfusionart

Sztuczny śnieg w sprayu będzie trudny do zrobienia w domu, dlatego lepszym pomysłem będzie zakup niewielkiej puszki w sieci albo sklepach z różnościami do DIY (np. Tedi). Z jego pomocą ozdobisz choinkę oraz zrobisz piękne zimowe dekoracje na okno.

Do tego przydadzą ci się szablony do sztucznego śniegu - możesz je łatwo wydrukować i wyciąć, aby na oknie pojawiły się świąteczne gwiazdki, bałwanki, śnieżynki, etc.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.12.2020.

