Najprostszy płyn do baniek mydlanych zrobisz, mieszając ze sobą płyn do mycia naczyń i wodę. Pamiętaj, aby dobrze go spienić, dzięki temu bańki wyjdą większe i jednorazowo będzie ich więcej. Zwróć też uwagę na jakość samego krążka do baniek mydlanych - czasem to on jest przyczyną nieudanej zabawy.

Podstawowy płyn do baniek mydlanych to połączenie najprostszego płynu do naczyń oraz wody. Najlepszy będzie rzeczywiście płyn, a nie balsam, ponieważ ma on najlepsze właściwości, jeśli chodzi o produkcję baniek.

Litr ciepłej wody wymieszaj dokładnie z 2-3 łyżkami płynu do naczyń. Mieszaj energicznie, aby powstała piana. Ważne jest, aby woda była ciepła, ale nie gorąca. Kiedy powstanie piana, a obydwa składniki dobrze się połączą, płyn do baniek jest gotowy. To szybki i tani sposób na świetną zabawę z dzieckiem na dworze, podczas rodzinnych wyjść na piknik czy kinderbali.

Aby bańki mydlane dłużej nie pękały i były odporne na niewielki dotyk, wykorzystaj dodatek gliceryny. Im więcej jej dasz, tym bardziej elastyczne będą bańki, ale jeśli dasz jej za dużo - mogą w ogóle się nie tworzyć po dmuchnięciu w krążek.

Do przygotowanej mieszanki z litra wody i 2-3 łyżek płynu dodaj mniej więcej łyżkę gliceryny. Całość bardzo dobrze wymieszaj. Tak przygotowane bańki nie pękną tak szybko i będą dłużej unosić się na powietrzu.

Skaczące bańki mydlane, które odbijają się od dłoni, możesz przygotować przy pomocy dwóch produktów - cukru oraz zimowej rękawiczki (cienkiej, najlepiej ze sztucznych mieszanek, np. poliestru). Do litra wody wlej 3 łyżki płynu do naczyń oraz 2 łyżki cukru. Całość mieszaj do momentu, w którym cukier całkowicie się rozpuści.

Następnie nadmuchaj bańkę mydlaną i odbijaj ją na dłoni z założoną rękawiczką. Taki eksperyment będzie świetną zabawą dla dzieci w każdym wieku. Trzeba tylko pamiętać, że taka mieszanka, ze względu na zawartość cukru, będzie się kleić.

