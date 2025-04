Piniata, a w zasadzie piñata, od liku lat święci triumfy na uroczystościach rodzinnych czy kinderbalach. Choć to bożonarodzeniowy hiszpański zwyczaj, to stał się nieodłącznym - nieco kosztownym - elementem imprez urodzinowych. Jak zrobić piniatę za kilka złotych samemu?

Reklama

Piniatę można wykonać w dowolnym kształcie - może to być po prostu kula lub serce, ryba, jednorożec czy popularna wśród dzieci i nie tylko - lama. Tak, piniata sprawdza się również podczas imprez dla dorosłych - to, co ukryjesz w jej wnętrzu, zależy od ciebie. A więc do pracy!

Krok 1

Do przygotowania piniaty potrzebne będą:

klej - najlepiej w tubce,

nożyczki,

karton (ok. 50 cm x 80 cm),

bibuła lub krepina, najlepiej w rulonie,

kolorowy papier,

marker czarny,

kolorowe chwosty, pompony lub zbędne koraliki.

fot. Adobe Stock

Krok 2

Na kartonie wykonaj prosty szkic lamy markerem, wytnij. W jednej zrób otwór. Potrzebujesz także kartonowych pasków o szerokości ok. 5 cm. Warto naciąć ich brzegi lub zrobić z nich zębate krawędzie, by lepiej przyklejały się do obu podstaw piniaty. Natnij też w okolicach głowy dwie dziurki nożyczkami, by stworzyć tunel dla sznurka, na którym zawiśnie piniata.

fot. Adobe Stock

Krok 3

Do sklejonej kartonowej lamy wsyp cukierki. Korpus piniaty warto uszkodzić w kilku miejscach tak, by można było łatwo ją zepsuć.

fot. Adobe Stock

Krok 4



Zbierz bibułę, krepinę, kolorowy papier czy torby prezentowe, które nie nadadzą się do ponownego użytku. Przyda ci się też biały papier, którym obkleisz głowę piniaty-lamy. Zrób to precyzyjnie, nawet dwiema warstwami papieru.

fot. Adobe Stock

Krok 5

Rulon białej bibuły (tudzież papier toaletowy, ale nie polecamy), potnij na 4-centymetrowe ruloniki, a je same natnij w w poprzek. Przyklejaj cierpliwie do piniaty, zaczynając od nóg i kieruj się w kierunku szyi lamy.

fot. Adobe Stock

Krok 6

Z papieru kolorowego wytnij nos, oko i uszy - te pierwsze możesz też narysować flamastrami.

fot. Adobe Stock

Krok 7

Czas na ozdabianie białej lamy kolorowymi detalami. Jak zrobić piniatę w stylu meksykańskim? Wykorzystać energetyczne kolory: żółty, czerwony, turkusowy czy zielony. Z pasków papieru kolorowego utwórz dekoracyjny łańcuch na szyi lamy oraz „siodło”.

fot. Adobe Stock

Krok 8

Ostatni etap do dekoracje: przyklejaj do piniaty pompony lub chwosty, możesz je zrobić z muliny lub sznurków po torebkach prezentowych. Gotowe!

fot. Adobe Stock

Reklama

To cię zainteresuje: 7 must-have w czasie kinderbalu

Jak zorganizować kinderbal?

5 pyszności na kinderbal w ogrodzie