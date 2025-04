Masa solna jest doskonałym tworzywem do zabawy z dziećmi, a przepis na masę solną jest banalny. Dzięki niej stworzysz z dzieckiem własnoręczne, a do tego ekologiczne dekoracje i figurki. Poza tym wspólne lepienie z masy solnej pozwoli wam na zacieśnienie relacji i efektywne spędzenie czasu. Aby móc cieszyć się tą zabawą, musisz najpierw przygotować masę solną - prosty przepis i dobrze dobrane proporcje są kluczowe, by się udała.

Przepis na masę solną składa się z 3 składników i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Mogą zrobić go dzieci lub dorośli. Do wyrobienia masy solnej nie potrzebujesz też skomplikowanych produktów. Oto kompletna lista składników na masę solną:

mąka,

sól,

woda.

Przepis na masę solną jest prosty: wystarczy, że połączysz ze sobą powyższe składniki.

Masa solna - proporcje

Pamiętaj! Do wyrobu masy solnej stosuj proporcje 2 do 1, jeśli chodzi o mąkę i sól. Co dokładnie to oznacza? Do szklanki mąki dodaj pół szklanki soli, a na 2 szklanki mąki - 1 szklankę soli. Jeśli chcesz jeszcze więcej masy solnej, weź 3 szklanki mąki, a 1,5 szklanki soli.

Jeśli chcesz skorzystać z wagi kuchennej do odmierzania składników na masę solną, możesz wykorzystać proporcję 1:1. Na każde 100 g mąki weź 100 g soli. To jeszcze łatwiejsze!

Woda do masy solnej

Do tej mieszaniny suchych składników na masę solną musisz dodać wodę, aby powstała łączna, zbita masa. Potrzebujesz takiej ilości wody, by powstała masa solna dała się łatwo formować, ale nie rozpadała się ani nie przyklejała do palców. Dodawaj wodę powoli i od początku dokładnie mieszaj ją z solą i mąką. Wyrabiaj masę solną jak każde ciasto.

Masa solna krok o kroku

Chcesz dokładnego przepisu na masę solną z konkretnymi wytycznymi krok po kroku? Oto przykładowa proporcja na doskonałe, lepkie i trwałe ciasto solne:

1 szklanka mąki pszennej (160 g),

0,5 szklanki soli (170 g),

100 ml wody.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę z solą. Wlewaj porcjami wodę do suchych składników, jednocześnie mieszając masę solną dokładnie. Ulep kulę z masy solnej i sprawdź jej strukturę: powinna być lepka, ale nie zbyt klejąca. Jeśli masa wyjdzie zbyt klejąca, dodaj trochę mąki. Jeśli będzie zbyt twarda, dodaj trochę wody.

Ze świeżo przygotowanej masy solnej możesz lepić przeróżne figurki, zawieszki DIY lub prezenty dla bliskich. Własnoręcznie przygotowane aniołki z masy solnej z pewnością spodobają się dziecku.

Masa solna nazywana jest naturalną plasteliną. Ma podobne właściwości, a do tego jest absolutnie nietoksyczna, więc w pełni bezpieczna dla dzieci. Warto więc proponować lepienie z masy solnej, a nie z chemicznej plasteliny.

Masę solną maluch może zrobić samodzielnie. Możesz przygotować składniki w odpowiednich proporcjach i czuwać nad pracą, ale zlecić ulepienie masy solnej dziecku. Będzie na pewno dumne, że jest tak samodzielne, a do tego będzie mogło ćwiczyć umiejętności manualne - to nauka i rozwój przez zabawę.

Jedyny wyjątek, to celiakia. Dzieci z alergią lub nadwrażliwością na gluten nie powinny bawić się masą solną z uwagi na zawartość pszennej mąki. Choć masy solnej nie je się podczas zabawy, osoby z celiakią nie powinny pozostawać w kontakcie z mąką pszenną zawierającą gluten, bo szkodzą im nawet niewielkie cząstki, które będą unosić się w powietrzu. Można jednak zrobić też masę solną bezglutenową, z mąki bez glutenu, np. ryżowej lub owsianej.

Czy można jeść masę solną?

Masa solna jest niejadalna, służy wyłącznie do zabawy, a nie do jedzenia. Nie panikuj, jeśli twoje dziecko podczas zabawy masą solną spróbowało jej, ale zdecydowanie do tego nie zachęcaj.

fot. Czy można jeść masę solną/ Adobe Stock, Marco

Najczęściej masę solną maluje się i dekoruje już po wyschnięciu, jednak można zrobić to jeszcze przed połączeniem składników. Do barwienia masy solnej możesz wykorzystać barwniki spożywcze, ale równie dobrze sprawdzą się przyprawy, takie jak kurkuma, kakao czy papryka w proszku. Zainspiruj się np. naturalnymi barwnikami do jajek.

Oto kilka przykładów składników, z których uda ci się otrzymać kolorową masę solną:

masa solna brązowa - dodatek kakao,

- dodatek kakao, masa solna żółto-pomarańczowa - dodatek kurkumy,

- dodatek kurkumy, zielona masa solna - dodatek spiruliny w proszku,

masa solna - dodatek spiruliny w proszku, masa solna różowa - dodatek soku z buraków,

- dodatek soku z buraków, masa solna fioletowa - dodatek soku z jagód.

Kiedy już wasze figurki z masy solnej będą gotowe, warto je wysuszyć, by móc później je gdzieś zawiesić lub przyczepić. Żeby masa solna stwardniała, musi dobrze wyschnąć, czyli musi wyparować z niej woda. Musisz uzbroić się w cierpliwość, bo im wolniej masa solna będzie schnąć, tym lepszy efekt i mniejsze szanse na to, że figurki z masy solnej popękają. Masę solną wysuszysz na powietrzu lub w piekarniku.

Figurki z masy solnej suszy się podobnie, jak przebiega suszenie grzybów, suszenie pomidorów lub jabłek i innych kuchennych wyrobów.

Suszenie masy solnej na powietrzu

Możesz położyć gotowe figurki z masy solnej na płaskiej powierzchni. Taka metoda jest najbezpieczniejsza, ale też najbardziej czasochłonna. Weź też pod uwagę wilgotność powietrza: masa solna wyschnie szybciej w ciepłym pokoju, niż w łazience.

Profesjonalni artyści wykorzystujący w swojej pracy specjalnie osuszacze powietrza, które wyłapują wilgoć z pomieszczenia i ułatwiają oraz przyspieszają schnięcie masy solnej. W domowych warunkach wystarczy jednak umieścić masę solną ciepłym pomieszczeniu.

Suszenie masy solnej w piekarniku

Masę solną można wysuszyć (upiec) w piekarniku. Należy pamiętać, by temperatura piekarnika do suszenia masy solnej nie przekraczała 70 stopni Celsjusza. Warto piec masę solną przez ok. 40-60 minut. Jeśli jest to piekarnik gazowy, warto zostawić lekko uchylone drzwiczki. W piekarniku elektrycznym nie ma takiej konieczności.

Ile schnie masa solna?

Czas schnięcia masy solnej zależy od tego, jak grube są figurki lub ozdoby. Masa solna schnie od kilku go kilkudziesięciu godzin. Grube wyroby z masy solnej mogą schnąć nawet do kilku tygodni.

Klasyczne płaskie figurki z masy solnej dobrze jest odstawić na ok. 2 dni, by w pełni wyschły. Później można zająć się malowaniem wyrobów z masy solnej.

Czy masa solna sama twardnieje?

Masa solna sama twardnieje, bo naturalnie paruje z niej woda. Nie musisz włączać piekarnika, by wysuszyć masę solną.

Masę solną możesz przechowywać w lodówce nawet przez kilka dni. Wystarczy, że zapakujesz ją w plastikowy woreczek. Może ona wówczas nieco wyschnąć, ale jeśli tylko po wyjęciu jej z lodówki dolejesz nieco wody, będzie znów gotowa do formowania.

Masę solną dobrze jest też przechowywać w zwilżonym papierowym ręczniku.

Jeśli chcesz zapakować masę solną dziecku do szkoły, wystarczy owinąć masę solną folią spożywczą i włożyć do foliowej torby.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 10.06.2015.

