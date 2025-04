Masa papierowa to banalny sposób na zapewnienie wielu godzin kreatywnej zabawy dla dzieci. Masę papierową można stosować w dwóch wersjach: lepić z niej bezpośrednio, lub zastosować technikę papier mâché i przykładać kolejne warstwy papieru utrwalając je klejem. W sieci znajdziesz przepisy na masę z papieru, najczęściej z klejem wikol. Jeśli nie masz go w domu, zalecamy zerknąć na sterty zalegającej makulatury, by w kilku krokach zrobić masę papierową dla dzieci. Prezentujemy 4 doskonałe przepisy na papierową masę z makulatury, z klejem, a nawet masę z papieru toaletowego lub wytłaczanek do jajek.

Reklama

Spis treści:

Masa papierowa wymaga nieco intuicji przy jej robieniu, podobnie jak np. klej z mąki, masa solna, czy slime. Zależnie od tego, ile masz papieru, musisz oszacować i dodawać porcjami wodę oraz mąkę. Masa papierowa charakteryzuje się tym, że jest wysoce plastyczna, gumowa w dotyku i bez problemu przykleja się, jak i odchodzi od naczynia. Wyschnięta masa papierowa nie powinna tracić na objętości, ani się kruszyć - dlatego przedstawiamy przepisy doskonałe z idealnie dobranymi proporcjami.

Możesz natknąć się również na przepisy z użyciem mąki ziemniaczanej lub papieru toaletowego - warto jednak uczyć dziecko ekologicznego podejścia i zrobić coś z niczego, czyli z makulatury.

Prosty przepis na masę papierową bez kleju

Masa papierowa bez kleju powstaje z makulatury, mąki i wody. Możesz delikatnie dostosować proporcje do własnych upodobań.

Składniki:

1 spora gazeta z szarego papieru (codzienna prasa),

ok. 3/4 szklanki wody,

ok.1/4 szklanki wody ciepłej,

ok. 3/4 szklanki mąki.

Sposób przygotowania:

Gazetę podrzyj na kawałki. Umieść w naczyniu. Zalej małą ilością ciepłej wody do momentu, gdy zrobi się z niej dość gęsta papka (można użyć blendera lub miksera). Papierową papkę przełóż na sito i odsącz z wody. Do garnka wsyp mąkę i wodę (wody może okazać się, że potrzeba mniej, niż mąki). Do mieszaniny w garnku dołóż masę z sitka i wymieszaj. Odstaw do odsączenia.

fot. Przepis na masę papierową/ Adobe Stock, arinahabich

Szybkoschnąca masa papierowa klasyczna

Jeśli chcesz szybkoschnącej masy papierowej, dodaj do klasycznego przepisu sól. Sól przyspiesza schnięcie i zwiększa trwałość wyrobów z masy papierowej. Ten przepis na masę papierową wyjdzie też bez kleju, ale jego dodatek ułatwia klejenie.

Składniki:

1 szklanka rozdrobnionych gazet, makulatury lub papieru;

1 szklanka wody,

1/2 szklanki mąki kukurydzianej,

łyżka soli,

2 łyżki kleju do papieru typu wikol.

Sposób przygotowania:

Umieść rozdrobnioną makulaturę w wodzie i odstaw do dokładnego namoczenia. Po namoczeniu odciśnij nadmiar wody z papieru i dodawaj stopniowo mąkę kukurydzianą, cały czas mieszając masę. Dodaj sól, klej i wymieszaj masę papierową dokładnie. Szybko uformuj figurki według własnego pomysłu, pamiętaj, że to szybkoschnąca masa papierowa!

Masa papierowa z papieru toaletowego

Nie masz w domu zbędnej makulatury? W analogiczny sposób można zrobić masę papierową z papieru toaletowego. Wykorzystaj papier szary, biały lub barwiony. Wymieszaj go z wodą, mąką i opcjonalnie klejem.

Składniki:

rolka papieru toaletowego,

1-2 szklanki ciepłej wody,

2 łyżki mąki pszennej,

opcjonalnie: klej do utrwalenia figurek z masy papierowej.

Sposób przygotowania:

Porwij papier toaletowy na mniejsze kawałki. Zalej papier toaletowy wodą i odczekaj do całkowitego zamoczenia. Oddziel nadmiar wody i wymieszaj z mąką i (opcjonalnie) klejem. Uformuj figurki lub stwórz wyklejanki z masy papierowej z papieru toaletowego.

Masa papierowa z wytłaczanek po jajkach

Masa papierowa z wytłaczanek po jajkach to prawdzie coś z niczego. Pozwala na odzysk i kreatywne wykorzystanie czegoś, co zazwyczaj ląduje w koszu na śmieci.

Składniki:

4 (lub więcej) wytłaczanki po jajkach,

woda,

1/2 szklanki kleju wikol,

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej,

łyżka oleju,

łyżeczka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Rozdrobnij dokładnie wytłaczanki po jajkach i wrzuć je do dużej miski lub wiaderka. Dolej wody tak, by zakryła całą masę z wytłaczanek. Odczekaj do nasiąknięcia. Zmiksuj blenderem, jeśli kawałki papieru z wytłaczanek były zbyt duże. Odciśnij z masy papierowej możliwie dużo wody. Przełóż masę papierową do miski. Dodawaj porcjami pozostałe składniki, wyrabiając masę papierową jak ciasto. Dobrze wyrobiona masa papierowa powinna być gładka i klejąca. Uformuj z masy papierowej figurki lub umieść ją w plastikowym woreczku i włóż do lodówki: możesz przechowywać ją tak przez kilka dni.

Klej do papier mâché

Podobną techniką artystyczną do wyrobów z masy papierowej jest papier mâché. W tym przypadku specjalnie skomponowanym domowym klejem nakleja się kolejne warstwy gazet (lub innej makulatury) tworząc warstwowe dzieła sztuki. Przepis na klej do papier mâché znajdziesz poniżej:

Składniki:

szklanka maki pszennej,

2 szklanki wody,

łyżka soli.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę z wodą i solą. Porwij gazety i makulaturę na kilkucentymetrowe kawałki. Przyklejaj warstwowo kawałki papieru techniką papier mâché na sobie, utrwalając poszczególnie warstwy domowym klejem z maki i wody.

fot. Klej do papier mâché/ Adobe Stock, GIOVANNI BERTAGNA

Z masy papierowej możesz ulepić np wazon, miseczkę czy butelkę - wówczas obklejasz nią dany przedmiot. Po wyschnięciu (ok. 12 h przy kaloryferze) masę można malować farbami.

Z masy papierowej możesz zrobić też:

figurki przedstawiające zwierzęta lub bohaterów bajek,

ozdoby i rzeźby,

maski,

ramki na zdjęcia,

oryginalną biżuterię,

laurki i kartki okolicznościowe, np. laurkę na Dzień Mamy,

makiety,

figurki do gier planszowych,

dekoracje urodzinowe, np. piniatę.

fot. Maski z masy papierowej/ Adobe Stock, OleJohny

Popularną techniką jest też ozdabianie masą papierową balonów. Stosuje się wtedy najczęściej papier mâché.

fot. Masa papierowa na balonie/ Adobe Stock, Юля Бурмистрова

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 24.03.2020 przez Edytę Liebert.

Reklama

Czytaj także:

Zabawy z dwulatkiem - 21 pomysłów, które zajmą twoje dziecko na długi czas

17 pomysłów na zabawy na dworze z dzieckiem

Jak zorganizować urodziny dziecka w domu od A do Z

Zastanawiasz się, jakie atrakcje na urodziny dziecka w domu będą najlepsze? Mamy 20 superpomysłów