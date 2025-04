Organizacja urodzin dziecka to w życiu rodziców przedsięwzięcie ważniejsze, niż urządzanie imprezy z okazji własnego jubileuszu. Zwłaszcza pierwsze okazje do świętowania sprawiają, że mama pragnie, by urodziny dziecka w domu były spektakularne i niezapomniane, dlatego spieszymy z pomocą - ustaliłyśmy 6 kategorii pomocniczych przy organizacji kinderbalu w domu.

Reklama

Spis treści:

Zastanów się, czy chcesz organizować dziecku urodziny dokładnie w dniu jego urodzin, np. w dzień powszedni. Czy może odłożyć świętowanie na dzień weekendowy w zależności od tego, którego dnia tygodnia maluch ma swój jubileusz oraz czy organizujesz imprezę dla dzieci z przedszkola, szkoły czy również rodzinną imprezę? Może warto rozbić świętowanie na dwa różne dni?

Zalecamy to dlatego, że organizacja urodzin w domu może przysporzyć trudności w przypadku małego metrażu vs. liczby gości, dlatego nim podejmiesz decyzję zastanów się, czy dasz radę „obsłużyć” tylu imprezowiczów. W porach ciepłych możesz wykorzystać przestrzeń na tarasie, balkonach czy w ogrodzie, jeśli mieszkasz w domu, co jest atutem rozwiązania pt. „wszyscy razem na jednej imprezie”.

Przygotuj zaproszenie na urodziny, które wyślesz SMS-em, mailem czy wiadomością na Messengerze -kilkulatek może też rozdać je w szkole. Możesz pokusić się o wykonanie oryginalnego zaproszenia DIY. W porach wiosenno-letnich warto wcześniej uprzedzić o urodzinach w domu, by przewidzieć frekwencję (zaplanowane przez rodziców urlopy mogą pokrzyżować plany). Oszacuj, ile osób pojawi się na imprezie i zgodnie z ich liczebnością, ustal kosztorys oraz zaplanuj logistycznie całe przedsięwzięcie.

fot. Adobe Stock

W przypadku organizacji urodzin dzieci, większość rodziców stawia na przekąski lub dania, które nie wymagają korzystania ze... sztućców. Dlatego też od lat prym wiedzie nieśmiertelna pizza lub małe pizze, wrapy, miniburgery. Jeśli osią urodzinowej imprezy mają być np. atrakcje w ogrodzie, to nie warto decydować się na podawanie posiłków, które odbierają dzieciom ten jakże cenny czas na zabawę, kosztem czasu spędzonego przy talerzu zupy.

Złotym środkiem może być skompletowanie menu na urodziny dziecka składającego się z przekąsek w formie bufetu szwedzkiego oraz jednego dania, np. gnocchi z pesto, zdrowe przekąski dla dziecka czy warzywne muffiny. Kluczem każdej dziecięcej imprezy jest inny smakołyk, a mianowicie tort.

fot. Adobe Stock

Jeśli wypieki nie są twoją mocną stroną, zamów tort na urodziny dziecka. Możesz dobrać jego skład pod kątem alergii czy nietolerancji pokarmowych, a co najważniejsze, profesjonalni cukiernicy mogą stworzyć prawdziwe cuda z masy cukrowej, lukru czy opłatków na tort.

Jeśli zależy ci na spektakularnym efekcie, postaw na torty hand-made, które robią ogromne wrażenie na najmłodszych (na rodzicach także). Pamiętaj, aby nie decydować się na tort lodowy - może prędko się rozpuścić, nim wszystkie pokrojone kawałki dotrą do uczestników imprezy urodzinowej.

fot. Adobe Stock

Każda impreza urodzinowa powinna obfitować w gadżety związane z jubileuszem i nie mówimy już jedynie o świeczkach, balonach czy czapeczkach. Asortyment imprezowy to kraina baśni, bajek, zwierząt, pojazdów i trudno ograniczyć się do kilku gadżetów. Dlatego warto zaplanować urodziny dziecka w domu z wyprzedzeniem, by ustalić budżet na dodatki i akcesoria, takie jak:

balony foliowe z helem,

ścianka do zdjęć (przyda się aparat typu Instax),

serwetki, kubki, talerzyki z motywem przewodnim,

lampiony,

plakaty,

szarfy,

rozety,

foliowe kurtyny,

konfetti,

piniaty,

pompony,

kule honeycomb,

upominki dla gości.

Niekiedy impreza urodzinowa dziecka generuje też koszty takie, jak obrusy, krzesła, sztućce, dodatkowe misy, tace i patery. Warto zaplanować zamówienie na akcesoria i dekoracje oraz ustalić, czy niektóre można po prostu pożyczyć od rodziny czy znajomych.

Czym byłyby urodzinowe imprezy bez atrakcji w postaci zabaw i konkursów? Jeśli martwi cię, że nie poradzisz sobie w organizacji imprezy urodzinowej, możesz zatrudnić animatorkę zabaw lub np. wynająć kogoś, kto będzie malować dzieciom buzie. To świetna atrakcja dla dzieci! Animatorki posiadają w swoim asortymencie gadżety takie, jak butla z helem, specjalne farby i mazaki, spadochron animacyjny. Poniżej prezentujemy kilka innych do wykorzystania w domu lub na dworze.

„Taniec z balonami“

Dwoje dzieci tańczy naprzeciwko siebie, przytrzymując nadmuchany balon czołami albo brzuchami. Wygrywa para, która najdłużej utrzyma się na parkiecie bez upuszczenia lub przebicia balonu. Nie wolno używać rąk!

„Taniec na gazecie“

Dzieci tańczą w rytm muzyki na rozłożonym dzienniku. Po chwili następuje zmiana utworu i… gazetowy parkiet zostaje składa się na pół. Sztuka polega na tym, by zmieścić się na wciąż kurczącej się powierzchni tanecznej.

„Bieg z problemami”

Dzieci dobierają się w pary i ustawiają na linii startowej. W każdej parze jeden z biegaczy ma prawą nogę przywiązaną do lewej drugiego. Para musi dobiegnąć do mety.

„Szukanie skarbu”

Przygotuj mapę z ukrytym skarbem i napisz zagadki dla dzieci, które np. muszą odgadnąć: „Jest w ogrodzie, w lecie płynie, zimą zamarza” (woda). Kiedy dzieci docierają do kranu z wodą w ogrodzie, mogą znaleźć przymocowany skrzętnie kolejny liścik z zagadką. Gdy dotrą do końca, mogą np. znaleźć schowaną piniatę pełną cukierków lub klucz do piwnicy, w której schowany jest tort.

Pamiętaj także o zabawach organizacyjno-porządkowych, które świetnie sprawdzają się przypadku sporych grup dzieci.

fot. Adobe Stock

Zadbaj o mieszkanie/dom i teren wokół tak, by mieć pewność, że wszelkie potencjalnie niebezpieczne przedmioty są schowane, a miejsca (np. szopa, komórka, skrytka) - zamknięte. Dla pewności schowaj bezpiecznie cenne i delikatne rzeczy (np. perfumy w łazience, zamknij pokoje, które chcesz wyłączyć na czas imprezy z użytku (lub w których sama chcesz się ukryć w jej trakcie;)).

Jeśli czujesz, że opieka nad dziećmi i logistyka imprezy cię przerasta, wynajmij opiekunkę lub animatorkę. Pomoże ci w organizacji urodzin dla dziecka w domu, będzie dodatkową osobą, dla której bezpieczeństwo będzie bardzo istotne i będzie miała zdolność skupiania wokół siebie większej grupy dzieci.

Reklama

Czytaj także: Zabawy na Dzień Dziecka10 zabaw z dzieckiem w domuMenu na komunię w domu