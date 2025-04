Podpowiadamy, jakie zabawy sylwestrowe dla dzieci zorganizować, żeby pogodzić interesy zabawowe najmłodszych i rodziców. Noc sylwestrowa może być niezapomnianym przeżyciem dla dzieci. Aby tak się stało, warto postarać się o gadżety i atrakcje – maluchy na pewno to docenią. Zdecyduj, czy wolisz zorganizować sylwester z dziećmi bez balu, czy bal będzie częścią tego wieczoru i skorzystaj z naszych rad.

Co robić z dziećmi dla zabicia czasu? Zaplanuj scenariusz zabaw, ale pamiętaj, by nie były monotonne. Mogą być przeplatane oglądaniem bajek. Pamiętaj tylko, że jeśli korzystasz z serwisów streamingowych i oglądasz bajki oraz filmy animowane online, to tego wieczoru bardzo trudno o dobrą jakość obrazu i możliwość zalogowania się do platform. Możesz też zorganizować atrakcyjne zabawy dla dzieci na sylwestra.

Zabawy ruchowe dla dzieci na sylwestra

Rzuty do celu . Ustaw większą piłkę (albo karton) na podłodze. W pewnej odległości od niej wyznacz linię, na której stają rzucające dzieci. Każde dziecko otrzymuje małą piłkę, którą stara się trafić w dużą. Co kolejkę zwiększaj odległość, z jakiej dzieciaki mają trafić.

. Ustaw większą piłkę (albo karton) na podłodze. W pewnej odległości od niej wyznacz linię, na której stają rzucające dzieci. Każde dziecko otrzymuje małą piłkę, którą stara się trafić w dużą. Co kolejkę zwiększaj odległość, z jakiej dzieciaki mają trafić. Skrzyżowanie . Narysuj na podłodze „skrzyżowanie” i stań z boku, trzymając w ręce dwie kartki – czerwoną i zieloną. Na twój znak maluchy, które jadą na siebie z przeciwka np. na kocykach, muszą szybko znaleźć się po drugiej stronie skrzyżowania, stosując się do tego, co pokazuje sygnalizacja świetlna, czyli ty (zmieniasz światła w różnych odstępach czasu).

. Narysuj na podłodze „skrzyżowanie” i stań z boku, trzymając w ręce dwie kartki – czerwoną i zieloną. Na twój znak maluchy, które jadą na siebie z przeciwka np. na kocykach, muszą szybko znaleźć się po drugiej stronie skrzyżowania, stosując się do tego, co pokazuje sygnalizacja świetlna, czyli ty (zmieniasz światła w różnych odstępach czasu). Jakim zwierzęciem jesteś? Przygotuj karteczki z nazwami różnych zwierząt. Wrzuć je do kartonu, z którego dzieci i dorośli będą losować po jednej karteczce. Osoba losująca ma za zadanie bez wydawania dźwięków tak naśladować zwierzę, którego nazwa jest na karteczce, żeby pozostali odgadli, o jakie zwierzę chodzi.

Przygotuj karteczki z nazwami różnych zwierząt. Wrzuć je do kartonu, z którego dzieci i dorośli będą losować po jednej karteczce. Osoba losująca ma za zadanie bez wydawania dźwięków tak naśladować zwierzę, którego nazwa jest na karteczce, żeby pozostali odgadli, o jakie zwierzę chodzi. Przypomnij sobie i wykonaj . Przygotuj 4-6 kartek. Z jednej strony powinny być pomalowane na różne kolory. Po drugiej stronie zapisz nazwy prostych i nieco trudniejszych ćwiczeń fizycznych, np. przysiad, skłon, podskok, wstawanie z siadu skrzyżnego bez pomagania sobie rękoma. Na początku zabawy, wyjaśnij wszystkim, który kolor oznacza jakie ćwiczenie, i że po zobaczeniu danego koloru trzeba wykonać ustaloną liczbę powtórzeń tego ćwiczenia, np. 3. Włóż kartki do woreczka lub kartonika i losuj jedną z nich. Pokazuj uczestnikom zabawy kolor kartki i patrz, kto wykona ćwiczenie, które ten kolor oznacza. Wylosowane kartki wracają za każdym razem do puli kartek do kolejnego losowania. W zabawie mogą uczestniczyć też dorośli.

. Przygotuj 4-6 kartek. Z jednej strony powinny być pomalowane na różne kolory. Po drugiej stronie zapisz nazwy prostych i nieco trudniejszych ćwiczeń fizycznych, np. przysiad, skłon, podskok, wstawanie z siadu skrzyżnego bez pomagania sobie rękoma. Na początku zabawy, wyjaśnij wszystkim, który kolor oznacza jakie ćwiczenie, i że po zobaczeniu danego koloru trzeba wykonać ustaloną liczbę powtórzeń tego ćwiczenia, np. 3. Włóż kartki do woreczka lub kartonika i losuj jedną z nich. Pokazuj uczestnikom zabawy kolor kartki i patrz, kto wykona ćwiczenie, które ten kolor oznacza. Wylosowane kartki wracają za każdym razem do puli kartek do kolejnego losowania. W zabawie mogą uczestniczyć też dorośli. Tramwaje. Połącz dzieci lub dzieci i dorosłych w pary. Wyjaśnij, że w ramach pary stworzą tramwaj złożony z 2 wagonów i mają nie rozłączając „składu” pokonać wyznaczoną odległość. Oczywiście musisz ją wyznaczyć. Tramwaj powstaje wtedy, gdy obie osoby z pary przyjmą pozycję na czworaka (stopy i dłonie na podłodze), ustawią się jedna za drugą, a ta znajdująca się z tyłu chwyci za pięty lub kostki osobę znajdującą się z przodu i tak pokonają wyznaczony odcinek.

Kulinarne zabawy dla dzieci na sylwestra

Kto powiedział, że sylwester to przesiadywanie na kanapie, objadanie się i tańce? Dzieci chętnie wezmą udział w kulinarnych przygotowaniach do tego wieczoru. Warto wykorzystać ich pomoc przy robieniu przystawek, sałatek czy słodkości. Ułatw sobie zadanie i przejrzyj nasz spis przekąsek na sylwestra. Pamiętaj, że nie liczy się wytworność – dzieciom wystarczą często, np. pomysłowe, zabawne kanapki.

Możesz przygotować składniki wcześniej – np. już pokrojone w fajne kształty kromki chleba, wędliny, sery, plasterki warzyw itp. Niech dzieciaki same komponują „wesołe kanapeczki”.

fot. Zabawy kulinarne dla dzieci na sylwestra/ Adobe Stock, Svetlana Kolpakova

Zabawy plastyczne na sylwestra dla dzieci

Zajęcia plastyczne i techniczne są przede wszystkim czynnikiem inspirującym, który rozwija zmysł twórczy oraz wyobraźnię dziecka. Zaplanuj prace plastyczne, ale przeplatane np. zabawą muzyczną, koordynacyjną, taneczną. Przydadzą się przykłady ćwiczeń z cyklu gimnastyka dla dzieci.

Zajęcia manualne spodobają się wielbicielom lepienia, wycinania, składania i konstruowania – dopasuj je do wieku maluchów i zabezpiecz np. podłogę czy ściany. Do przygotowania takiej zabawy na sylwestra, przydadzą ci się nasze instrukcje DIY:

Poniżej 3 propozycje fajnych zabaw dla dzieci i dorosłych. Druga z nich – baza – to okazja do tego, aby większość dorosłych mogła przez jakiś czas pobyć we własnym towarzystwie. To też dobry pomysł, gdy dzieci trzeba trochę „wyciszyć”, ale tez okazja do tego, aby poznać je trochę lepiej.

Gra w szukanie skarbów

Pochowaj w domu skarby (np. drobne słodycze). Rozrysuj mapy do skarbów. Dzieciakom zajmie trochę czasu, nim dojdą, gdzie są ukryte niespodzianki. Drugim etapem zabawy jest... ukrycie skarbów przez dzieci i wykonanie przez nie mapy. Rozrysowanie jej trwa i jest również wypełnieniem czasu. Następnie to dorośli mają „odczytać” mapy i znaleźć „skarby”.

Baza

Przygotuj krzesła, koce, narzuty i latarki. Zbudujcie razem bazę dla dzieci. Niech jedna osoba dorosła (mogą się zmieniać) towarzyszy dzieciom w bazie i czyta im książki, opowiada bajki, zadaje zagadki dla dzieci. Można także prosić dzieci o odpowiadanie na pytania:

co sprawia ci największą radość?

jaki jest twój ulubiony kolor?

czego nie lubisz jeść i dlaczego?

kto jest twoim najlepszym przyjacielem?

jaka była najfajniejsza przygoda, jaką przeżyłeś?

jakie jest twoje największe marzenie?

fot. Zabawy na sylwestra dla dzieci: baza/ Adobe Stock, Africa Studio

Pokaż lub narysuj

Przygotuj tablicę ścieralną albo kartki i pisaki. Podziel dzieciaki albo dzieciaki i dorosłych na dwa zespoły. Wcześniej przygotuj hasła, które uczestnicy zabawy będą pokazywać na migi lub rysować – co będą woleli. Takimi hasłami mogą być np.:

papuga,

pędzel,

kot,

rower,

samochód,

krzesło,

drzewo,

szczoteczka do zębów,

grzebień,

uśmiech,

radość,

smutek,

siła,

rośliny,

zwierzęta,

kosmos,

czas,

szkoła,

praca,

wakacje,

lato,

zima.

Każdy z uczestników zabawy ma za zadanie swojemu zespołowi pokazać lub narysować hasło, które od ciebie dostanie (powiedz je na ucho, albo pokaż na kartce). Za odgadnięcie przyznawaj punkty. Który zespół wygra?

Jeśli masz możliwość, zaproś dzieci bliskich oraz znajomych na wspólny bal sylwestrowy. Z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich, jeśli zadbasz o odpowiedni wystrój. Wszystkie dekoracje powinny nawiązywać do ogólnej tematyki imprezy, którą trzeba wcześniej wybrać. Może to być kosmos, bajki Disneya, farma czy podwodny świat. Można poprosić, aby zaproszeni postarali się ubrać tak, aby ich stroje czy makijaż pasowały do tematu balu sylwestrowego.

Obowiązkowym elementem są tęczowe balony, wstążki oraz konfetti. Wzdłuż sali/pokoju/salonu możesz powiesić przygotowane wcześniej przez dzieci łańcuchy z połączonych kawałków barwnych wycinanek (dzieciaki mogą je robić na początku wieczoru). Nie zapomnij o balonach z helem, kostiumach, błyszczących kulach.

Dla osób, które nie zdołają przygotować sobie stroju, przygotuj maski karnawałowe, które uczestnicy będą mogli sami pokolorować lub wyciąć i pokolorować. Innym rozwiązaniem będą farby przeznaczone do malowania twarzy, należy jednak uważać, by były one bezpieczne dla delikatnej skóry dzieci.

Zawczasu przygotuj muzykę. Jeśli w balu biorą udział dorośli i dzieci, zadbaj o to, aby na zmianę puszczać „kawałki” dla młodszych i starszych uczestników balu. Niech wszyscy tańczą razem. Możesz w tańcach robić przerwy i zapraszać w czasie ich trwania na zabawy. Po prostu wybierz kilka z naszych propozycji i je wciel w życie.

Treść artykułu na podstawie tekstu pierwotnie opublikowanego 20.12.2012.

