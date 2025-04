Zanim zaprosisz dzieciaki

• Na zabawę wydziel najlepiej określoną część mieszkania lub domu, by uchronić pozostałe pokoje przed wywróceniem do góry nogami. Nie przemęczaj się zbytnio sprzątaniem przed zabawą, bo i tak będziesz musiała to zrobić jeszcze raz.

• Jeśli masz w domu zwierzę, poproś zaprzyjaźnione osoby, by przechowały je przez te kilka godzin, chyba, że psiak czy kot wyjątkowo lubi dzieci.

• Nie koncentruj się na menu, bo dzieci podczas zabawy niewiele jedzą, ważniejsze, by miały sporo napojów, najlepiej soków owocowych, niegazowanej wody. Do jedzenia wystarczą drobne przekąski: jabłka, cytrusy, banany, prażona kukurydza, itp.

W co się bawić?

• Dzieci uwielbiają się przebierać, a zabawa sylwestrowa jest do tego doskonałą okazją. Przygotuj duże pudło, wrzuć do niego ubrania i akcesoria (korale, paski, krawaty, kapelusze, które dzieci będą mogły wykorzystać do tworzenia własnych kostiumów. Pamiętaj, że ciuszki mogą przy tym nieco ucierpieć, wybierz więc takie, których nie będziesz potem żałować.

• Ogłoś konkurs na na najciekawszy kostium. Miej w pogotowiu aparat fotograficzny i koniecznie zrób zdjęcia.

• Przygotuj kolorowe baloniki, przed ich nadmuchaniem wsuń do środka niespodziankę: cukierek, maleńką maskotkę, pieniążek. Kto znajdzie balonik z pieniążkiem zostanie królem balu.

• Do małego pudełka włóż zabawkę lub inną nagrodę. Umieść je w większym, potem w jeszcze większym i tak dalej - najlepiej, gdy pudełek będzie jak najwięcej. Dzieci siadają na podłodze. Otwierają pudełko i przekazują sobie pakunek z rąk do rąk. Kto dotrze do nagrody otrzymuje ją na własność.

• Pozwól dzieciom urządzić "kocią muzykę". Za instrumenty niech posłużą garnki, miski, pokrywki, łyżki, trzepaczki do ubijania piany. Mali artyści mogą też bawić się w rozpoznawanie piosenek na podstawie wystukanego rytmu.

