Zimą trzeba szczególnie dbać o gardło i struny głosowe

Gdy za oknem biało i mroźnie, dzieci chętnie spędzają czas uprawiając zimowe sporty, lub bawiąc się w śnieżki z rówieśnikami. Jednak różnica temperatur pomiędzy domem a podwórkiem sprawia, że rodzice wahają się, czy aby na pewno ich dziecko powinno przebywać w niskiej temperaturze, ponieważ zimowe szaleństwa często kończą się np. zapaleniem gardła.

Warto wiedzieć, że przestrzeganie kilku prostych zasad wystarczy, by dziecko, zamiast z bolącym gardłem, wróciło do domu z radością na twarzy.

O struny głosowe należy dbać cały rok. Każda pora roku, a w szczególności lato i zima, wymagają stosowania się do konkretnych zasad, które pomagają nam ustrzec się infekcji górnych dróg oddechowych, i tym samym cieszyć się doskonałą formą przez cały rok.

– "To, jak mówimy zależy od naszej świadomości aparatu mowy. Czym wcześniej zadbamy o higienę głosu, tym lepiej. Dobre nawyki, które przekazujemy dzieciom, to inwestycja w ich przyszłość. O głos należy dbać tak samo, jak o ciało, a wielu dorosłych o tym zapomina" – mówi Alicja Malinowska, logopeda, trener głosu w Moovdobrze.

Zimą unikaj jogurtów i cytrusów w diecie dziecka

Właściwa dieta leży u podstaw zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia. Komponując zimowe menu dla dzieci należy zadbać o to, by znalazły się w nim rozgrzewające organizm pokarmy. Doskonale sprawdzą się tutaj kasze czy zupy z warzyw korzennych. Są bogate w wartościowe składniki odżywcze, a do tego, szczególnie zimą, wzmacniają odporność dziecka i chronią przed infekcjami.

Unikać natomiast należy produktów, które chłodzą organizm, należą do nich m.in. jogurty czy cytrusy.

Jak nawilżać dziecięce gardło w zimie?

Jedną z częstych chorób dzieci, w sezonie zimowym, jest zapalenie górnych dróg oddechowych. Wynika to z różnicy temperatur, na które struny głosowe reagują natychmiast. Zamiast leczyć, lepiej zapobiegać, dbając przede wszystkim o nawilżanie gardła naszych maluchów.

W tym celu należy przygotować dla nich ciepłą wodę (nie gorącą) z miodem lub imbirem. Ta zimowa wersja wody smakuje dobrze, a do tego ma zdrowotne właściwości, dodatkowo rozgrzewa, dzięki czemu nie dochodzi do szybkiego wychłodzenia organizmu.

Dobrze jest odstawić na czas zimy herbaty wysuszające gardło (zieloną i czarną).

Należy również pamiętać o nawilżaniu pomieszczenia, w którym śpi nasza pociecha, a także wietrzeniu go codziennie przed snem.

Wychodząc na dwór w zimie nie należy rozmawiać

Zasada numer jeden brzmi: ogrzewaj dziecko, a nie przegrzewaj! Ubierając je do wyjścia na dwór pamiętaj, aby było mu ciepło, jednak tu także należy zachować umiar, ponieważ łatwo doprowadzić do przegrzania organizmu.

Warto zwrócić uwagę dziecku na to, iż wychodząc z ciepłego pomieszczenia (z domu) na dwór, nie powinno rozmawiać.

Rozgrzane struny głosowe, w zetknięciu z zimnym powietrzem są szczególnie narażone na infekcje, co może przekształcić się w zapalenie gardła. Różnica temperatur działa niekorzystnie na aparat głosotwórczy. W tym czasie najlepiej jest oddychać przez nos, dzięki temu nie wpuszczamy do gardła zimnego powietrza.

