Nadwaga i otyłość coraz częściej nazywane są chorobami cywilizacyjnymi naszego wieku. Niestety, z tymi poważnymi problemami zmagają się zarówno dorośli, jak i dzieci. Badania wskazują, że liczba dzieci z nadmiernymi kilogramami systematycznie wzrasta. UNICEF podaje, że w Polsce aż 17% dzieci w wieku 11-15 lat ma nadwagę.

Uboga w składniki odżywcze dieta, zbyt częste podjadanie słodyczy i fast foodów, a także ograniczona aktywność fizyczna – to główne przyczyny nadmiernych kilogramów, wymienione w „Planie działań Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 dotyczącemu przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci”. Jak wynika z tego raportu, od 1980 r. liczba Europejczyków dotkniętych otyłością potroiła się.

Nadwaga i otyłość wiążą się z wieloma negatywnymi dla zdrowia konsekwencjami. Mogą powodować m.in.:

cukrzycę,

zwyrodnienia stawów,

problemy kardiologiczne,

a także wpływać na trudności z adaptowaniem się dziecka w grupach rówieśniczych.

Otyłość u dziecka – jak jej zapobiec?

zmobilizuj dziecko do półgodzinnej aktywności fizycznej

Każdego dnia zarówno dorośli, jak i dzieci, powinni poświęcić choć pół godziny na aktywność fizyczną. Spacery, basen, gimnastyka w pokoju w rytm ulubionych piosenek dziecka – każdy pomysł jest dobry, jeśli podchodzimy do niego z entuzjazmem i zapałem.

Ruch to spalanie zbędnych kalorii, rozwijanie mięśni, dotleniony organizm – to same plusy zarówno dla maluchów, jak i rodziców!

zachęć dziecko do jedzenia zdrowych przekąsek

Zadbajmy także o zbilansowaną dietę, bogatą w warzywa, owoce, chude mięso, kasze i nabiał. Sól i biały cukier schowajmy na dno szuflady, zastępując je aromatycznymi ziołami i miodem.

Każdego niejadka można przekonać do zdrowego jedzenia, jeśli będzie ono kolorowe i podane w zachęcający sposób, np. na ulubionym talerzu. Pamiętajmy o tym również wtedy, gdy dziecko będzie miało chęć na przekąskę. Jeśli wpoimy mu zdrowe nawyki żywieniowe, dając dobry przykład każdego dnia, ryzyko, że podczas przerwy w szkole sięgnie po batony – będzie zdecydowanie mniejsze.

Zaproponujmy dzieciom np. naturalne i niskokaloryczne chipsy z suszonych polskich warzyw i owoców.

Programy edukacyjne promujące wśród dzieci zdrowy styl życia

Walka z nadwagą wśród maluchów to nie tylko rola rodziców. Również szkoły, dbając o jakość posiłków na stołówkach czy asortyment w szkolnych sklepikach, mają ogromny wpływ na zdrowie dzieci. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, wzrasta również liczba programów skierowanych do szkół, które aktywnie wspierają zmagania z otyłością.

W Polsce jedną z takich inicjatyw jest Porcja Pozytywnej Energii – program edukacyjny promujący wśród dzieci zdrowy styl życia. Jego druga edycja ruszyła kilka tygodni temu. Nauczyciele wykorzystując materiały dydaktyczne otrzymane od organizatora Programu, mogą przekazać swoim uczniom wiele cennych wskazówek dotyczących m.in. zdrowej diety i roli aktywności fizycznej w codziennym życiu. Wiedza podana w przystępny sposób sprawia, że program stanowi realne wsparcie dla rodziców, którzy starają się utrzymać zdrową dietę.

