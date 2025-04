Rodzinne wyjazdy to sztuka organizacji i pomysłowości. Rodzice doskonale wiedzę, że dzieci szybko się nudzą i wylegiwanie się na plaży przez kilka godzin, będzie dla ich pociechy prawdziwą męczarnią. Nie tylko żar słońca może niekorzystnie wpłynąć na malucha, ale i monotonność. Dziecko potrzebuje atrakcji, nowości i zmian. To dlatego już zanim wyjedziecie, pomyśl nad różnymi formami aktywności, jakie zapewnisz maluchowi.

Reklama

Wybierz odpowiednie miejsce

Przy wyborze miejsca, kieruj się atrakcjami, jakie tam znajdziecie. Spróbuj spojrzeć na nie oczyma dziecka. Zabytkowe miasto z kurortami wypoczynkowymi czy muzeum może zainteresować malucha, ale tylko na chwilę. Poszukaj miejsc, gdzie dostępne będą place zabaw, atrakcje turystyczne, plaża, basen czy piaskownica. Koniecznie sprawdź, co w ofercie ma wybrany przez ciebie hotel. Z myślą o najmłodszych najlepiej jest wybierać pensjonaty czy domy letniskowe z basenem, placem zabaw, drabinkami, ścianką do wspinaczki oraz z możliwością wypożyczenia rowerów czy kajaków.

Zabierz zabawki

Pamiętaj o ulubionych zabawkach twojego dziecka. Nie musi to być spakowany cały pokój. Wystarczy pluszak lub samochodzik. Jeśli wybieracie się na plażę, zabierzcie pompowane koło do dryfowania po basenie oraz zestaw wiaderek, łopatek i foremek do zabawy na plaży.

fot. mat. prasowe NIVEA

Spakuj walizkę – z głową

Zrób listę rzeczy, które musicie ze sobą zabrać. W natłoku obowiązków, jakie pojawiają się w związku z wyjazdem, wielu rodziców zapomina o podstawowych rzeczach, takich jak paszport czy skarpetki. To dlatego spisz na kartce ubrania, kosmetyki, akcesoria i inne drobiazgi, które musicie ze sobą mieć. Nikt chyba nie chciałby poświęcać urlopu na bieganie po galerii handlowej w poszukiwaniu okularów przeciwsłonczych czy stroju do opalania.

Pamiętaj o aparacie

Wakacje koniecznie powinny zostać uwiecznione na fotografii. W dobie aparatów cyfrowych nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak się okazuje, większość Polaków najczęściej robi zdjęcia na urlopie, co potwierdzają wyniki badania „Zoom na Polaków” przeprowadzonego przez serwis empikfoto.pl. Fotografami częściej są kobiety, które wykonują zdjęcia niemalże wszystkiemu, co towarzyszy ich życiu codziennemu. Podczas wakacji na pewno będziesz miała wiele możliwości na zrobienie ślicznego selfie, rodzinnej fotografii na tle pięknego krajobrazu, zdjęcia jedzenia, przyrody czy dziecka.

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Co zrobić, żeby dziecko zasnęło?

Kolorowanki dla dzieci

Płyny do kąpieli dla niemowląt