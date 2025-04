Jesienią szczególnie łatwo jest o przeziębienie. Zmienna pogoda, deszcz, nieprzyjemny wiatr powodują, że znacznie wzrasta liczba przeziębień. Wiadomo jednak, że jako mama chciałabyś ustrzec przed chorobami swoje dziecko, zwłaszcza gdy jest uczniem lub przedszkolakiem i nie powinni opuszczać zajęć i lekcji. Chcesz poznać porady, jak zadbać o odporność u dziecka jesienią i zimą? Przeczytaj!

Jak zadbać o odporność u dziecka?

Oto kilka punktów, których musisz przestrzegać, by dziecko uniknęło chorób:

Zdrowa, zbilansowana dieta

Odpowiednio skomponowana dieta to podstawa do budowania odporności u dziecka. Żywność ma bezpośredni oraz pośredni wpływ na układ immunologiczny, ponieważ moduluje skład bakterii jelitowych zasiedlających przewód pokarmowy.

W jadłospisie małego ucznia nie może zabraknąć: pełnych ziaren, porcji białka w postaci białego mięsa, ryb, jajek, produktów mlecznych, warzyw, owoców, nasion, orzechów, olejów roślinnych.

Warto, szczególnie w sezonie częstych zachorowań, do rozmaitych dań dodawać czosnek, pory, natkę pietruszki, cykorię, czerwoną paprykę i czarne porzeczki.

Odpowiednia ilość snu

Bardzo ważnym czynnikiem pobudzającym rozwój odporności dziecka jest właściwa ilość snu. Jego niedostatki powodują, że organizm jest przemęczony i bardziej narażony na jesienne infekcje. By organizm był zregenerowany oraz by jego odporność została wzmocniona, należy zapewnić mu optymalną dawkę snu: od 8 do 10 godzin.

Radzenie sobie ze stresem

Zdrowie małego ucznia osłabiają też sytuacje stresowe m.in. te związane z pójściem do szkoły. System obronny jest ściśle powiązany z systemem nerwowym, a zdenerwowanie zakłóca ich współpracę. Dlatego dbajmy o to, by zapewnić dziecku jak największe wsparcie, musi ono wiedzieć, że zawsze znajdzie u nas pomoc i pocieszenie. Dom powinien być miejscem, w którym mały uczeń czuje się bezpieczny i w którym będzie mógł zebrać siły na kolejne szkolne wyzwania.

Regularna aktywność fizyczna

Koniec wakacji nie powinien oznaczać przejścia na „siedzący” tryb życia. Ruch rozwija mięśnie, a kontakt z różnymi temperaturami „gimnastykuje” mechanizm termoregulacji. Oddychanie powietrzem chłodniejszym od temperatury pokojowej dotlenia organizm i stymuluje odporność. Ponadto naturalne światło pozwala wytwarzać bardzo ważną dla organizmu witaminę D. Ruch to zdrowie, szczególnie na świeżym powietrzu, poprawia nie tylko wydolność oddechową i krążenie, ale wzmacnia także odporność.

Na podstawie porad pediatry dr Alicji Karney, eksperta programu Zdrowa ONA