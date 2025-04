Niektóre dzieci, zwłaszcza w pierwszych latach edukacji, mogą się nieco buntować przed codzienną nauką i mozolnym odrabianiem lekcji. Jeśli tak jest w twoim domu, masz do wykonania ważne zadanie. Uważaj, żebyś przez złe postępowanie jeszcze bardziej nie zniechęciła malca! Sprawdź, jak powinnaś go zachęcać i motywować do codziennego odrabiania lekcji.

Jak zachęcić dziecko do nauki?

Aby dziecko samo chętnie zaglądało do książek, powinno widzieć w tym frajdę i coś, co przynosi satysfakcję. Powinno też mieć w tobie autorytet i oparcie i zawsze pamiętać, że w razie kłopotów chętnie mu pomożesz, a nie zlekceważysz lub skrzyczysz. Czego zatem na pewno nie powinnaś robić?

1. Straszenie

Dziecko nie może czuć strachu przed nauką, bo wtedy na pewno trudno będzie mu się skupić, a raczej tym bardziej może popełniać błędy i jeszcze bardziej się stresować. Absolutnie nie można też szantażować dziecka lub straszyć go drugim rodzicem. W ten sposób zupełnie straci zaufanie do was obojga.

2. Wyszydzanie

Przede wszystkim wszelkie obrażanie lub wyśmiewanie dziecka nie sprawi, że nagle stanie się wzorowym uczniem, dlatego dziwi fakt, że rodzice tak często stosują wyzwiska wobec dzieci i myślą, że w ten sposób wpłyną na ich ambicję i sprawią, że zaczną się regularnie uczyć. Poza tym takie zachowanie rodzica bardzo obniża samoocenę dziecka tak w ogóle. Może w przyszłości stać się osobą wycofaną, nieśmiałą, niepewną.

3. Porównywanie z innymi dziećmi

Jeśli tak robisz, to sygnał, że wcale nie zależy ci na rozwoju dziecka, tylko na tym, by było lepsze od innych albo ostatecznie na podobnym poziomie. Czy w takim razie gdyby inne dzieci miały same jedynki, a twoje dziecko dwójki, byłabyś usatysfakcjonowana? Nie porównuj dziecka z innymi, bo może je to tylko drażnić i właśnie zniechęcać do uczenia się. Dziecko nie chce rywalizować z kolegami z klasy, ale szczerze się z nimi przyjaźnić. Twoja zazdrość o oceny innych dzieci nie jest w żaden sposób wychowawcza.

4. Ciągłe karanie

Patrzysz na zeszyt dziecka i widzisz jeden błąd ortograficzny, po czym wpadasz w furię i od razu w emocjach stosujesz surowe kary? Przestań tak robić, inaczej dziecko zacznie przed tobą wszystko ukrywać w obawie, że znowu będzie czekać na nie jakaś kara. Zamiast tego pokaż dziecku błąd, wyjaśnij, jak powinno napisać poprawnie, a jeśli jest jakaś zasada w tym zakresie, naucz jej dziecko.

5. Obiecywanie czegoś w zamian za naukę

Może to wydawać się sprytne, ale na dłuższą metę może wcale takie nie być. Dziecko przyzwyczai się, że nie musi uczyć się tak po prostu dla siebie, a jedynie dla profitów. W przyszłości to ono może zacząć cię szantażować, że jeśli czegoś mu nie kupisz, nie będzie się uczyło.

