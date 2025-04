Reklama



Fot. Fotolia

Zanieczyszczone powietrze, gleby, wody, efekt cieplarniany, dziura ozonowa oraz kwaśne deszcze to palące problemy współczesnego świata. Są one skutkiem wielu lat zaniedbań zarówno wielkich koncernów jak i każdego z nas. Wszyscy mamy wpływ na środowisko, by był pozytywny, od najmłodszych lat kształtujmy postawę proekologiczną już u dzieci.

Dawaj dziecku dobry przykład – dbaj o środowisko!

Pierwszym krokiem jest dawanie dobrego przykładu. Uczymy dzieci wiązać sznurowadła, trzymać sztućce i opiekować się zwierzętami. Pokażmy im także jak dbać o własne otoczenie poprzez codzienne powtarzanie drobnych, ale znaczących czynności. Dobre nawyki najłatwiej jest wpoić maluchom we wczesnym dzieciństwie.

Jak namówić dziecko do segregowania odpadów?

Każde dziecko chce być traktowane jak dorosły. Pokażmy mu zatem, że recykling to dorosła rzecz! Jeśli w domu dorośli segregują śmieci, dzieci uznają tę postawę za naturalną i zaczną ją naśladować. W ten sposób nauczymy najmłodszych odpowiedzialnych zachowań. Innym sposobem na kształtowanie postawy jest system nagród.

Za każde prawidłowo rozdzielone odpady, malec dostanie drobną nagrodę. Może być to kolorowa odznaka, wyjście na plac zabaw lub lizak. Takie rozwiązanie sprawi, że czynność segregowania będzie kojarzona z czymś przyjemnym i dziecko będzie to robić chętniej i uważniej.

Zachęcaj dziecko do zdrowej aktywności

Pamiętając, że maluchy uczą się głównie przez naśladownictwo, wykorzystajmy to narzędzie. Jeśli zamiast siedzieć przed telewizorem wolne chwile rodzice będą spędzać aktywnie, jeżdżąc na rowerach czy spacerując po lesie, dziecko uzna to za coś naturalnego i będzie nas naśladować.

Postawa EKO to także świadomy wybór produktów spożywczych. Dbamy o zdrowie naszych pociech. Staramy się je zdrowo odżywiać, dobieramy produkty tak, aby były źródłem wielu witamin i minerałów, wprowadzamy do naszych domów zasady zdrowego stylu życia.

Jak zaszczepić w dziecku pożądane nawyki, aby idąc do sklepiku na szkolnej przerwie zamiast po niezdrowe chipsy sięgnął po owoc? To nie lada wyzwanie. Nic tak nie kusi dzieci jak słodkie, kolorowe przekąski. Jest jednak sposób i na to. Spraw, by dziecko świadomie wybierało zdrową żywność.

Zawody urządzone w sklepie to jeden ze sposobów pokazania dziecku, że to świetna zabawa. Idąc na drobne zakupy, weź dwa osobne koszyki, jeden dla malucha, a drugi dla Ciebie. Wkładajcie do niego zdrowe produkty. Te, które będą miały mniej szkodliwych substancji trafią do domu.

To zmotywuje dziecko do zajrzenia na etykietę i zwrócenia uwagi na to, ile szkodliwych rzeczy kryje się w niektórych produktach i pozwoli wyeliminować je z codziennej diety.

Porcja Pozytywnej Energii

Poza działaniami w gronie rodziny, postawę proekologiczną kształtuje również szkoła. Zaproponujmy nauczycielom udział w ogólnopolskim, darmowym programie edukacyjnym Porcja Pozytywnej Energii. Jego zadaniem jest przekazanie dzieciom takich wartości jak zdrowy styl życia, codzienna aktywność fizyczna oraz postawa proekologiczna. W dobie powszechnego dążenia do ułatwiania sobie życia, kosztem unikania aktywności fizycznej i zaśmiecania swojego otoczenia, tym większą uwagę powinniśmy zwracać na budowanie proekologicznych postaw u młodego pokolenia. To właśnie w ich ręce oddajemy przyszłość i kondycję środowiska, w którym żyjemy.

Źródło: Materiały prasowe akcji edukacyjnej Porcja Pozytywnej Energii

