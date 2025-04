1. A jak allicyna

Rozgnieciony ząbek czosnku wydziela allicynę, która ma działanie zbliżone do antybiotyku. Dlatego czosnek najlepiej jeść na surowo (ale dopiero od 3. roku życia!).

2. B jak bakterie

Uwielbiają nagrzane i suche pomieszczenia. W takich warunkach szybko się rozmnażają. Aby im w tym przeszkodzić, raz dziennie rób przeciąg w domu albo często je wietrz.

3. C jak chorowanie

Wielu lekarzy jest zdania, że nic tak nie wzmacnia odporności malucha jak drobne infekcje (smyk może ich mieć nawet 10 w ciągu roku). Każda z nich to trening układu odpornościowego.

4. D jak drobnoustroje

W pierwszym roku życia smyk poprzez kontakt z drobnoustrojami ćwiczy swój układ odpornościowy. Dlatego nie wychowuj malca w sterylnych warunkach. Przesadą byłoby szorowanie podłóg w mieszkaniu dezynfekującymi płynami. Tylko butelki i smoki malca (do 6. miesiąca życia) muszą być wyparzane.

5. E jak emocje

Mają ogromny wpływ na odporność. Nawet krótkotrwały, ale silny stres może osłabić malca. Kłótnie między rodzicami, przeprowadzka, pojawienie się nowej niani mogą sprawić, że organizm maluszka łatwiej podda się chorobie. Dlatego dbaj o spokojną, przyjazną atmosferę w domu.

6. G jak głęboki sen

To najlepszy sposób na zregenerowanie sił. Niewyspany maluch łatwiej się przeziębi, gdy przemoknie albo zmarznie. Małe dziecko potrzebuje ok. 12 godzin snu na dobę, w tym mniej więcej półtoragodzinnej drzemki w ciągu dnia. Wiele dzieci ma kłopoty z zasypianiem. Dlatego bardzo przydaje się konsekwencja – usypianie o stałej porze i wyrobienie miłych dla malca rytuałów układania do snu.

7. H jak higiena

Ucz smyka, że trzeba myć rączki zawsze przed jedzeniem (nawet przekąski), po przyjściu z dworu i po skorzystaniu z nocnika. Jeśli szkrab dzieli się zabawkami z innymi maluchami (np. w żłobku), myj je lub przecieraj chusteczkami do dezynfekcji.

8. J jak jeżówka

To bardzo popularne zioło, które poprawia odporność organizmu. Ma działanie odkażające i przeciwzapalne. Najczęściej jeżówkę poleca się maluchom, które często się przeziębiają, chorują na zapalenie krtani i oskrzeli. Dzieciom, które mają więcej niż pół roku, podawaj jeżówkę w kropelkach.

9. K jak karmienie piersią

Najwięcej białek chroniących dziecko przed wirusami i bakteriami zawiera siara – pokarm wytwarzany w piersiach krótko po porodzie. Znajdujące się w mleku przeciwciała powlekają błonę śluzową w nosie, gardle i w przewodzie pokarmowym malca i tam hamują rozwój chorobotwórczych zarazków.

10. L jak leki

Choć są niezbędne, aby zwalczyć wiele groźnych chorób, stosowane zbyt często lub w niewłaściwy sposób osłabiają naturalną odporność. Na przykład antybiotyki są bronią obosieczną – likwidując chorobotwórcze zarazki, niszczą jednocześnie te dobre, które chronią malca przed infekcjami.

11. M jak multiwitaminy

Czasem warto sięgnąć po preparaty multiwitaminowe, szczególnie w okresie częstszych infekcji, by dodatkowo wzmocnić dziecko. Tego typu preparaty są dostępne bez recepty, a decyzję o kuracji zawsze powinien podjąć lekarz.

12. N jak nadwaga

Otyłe dzieciaki chorują częściej. Spocone po zabawie wychodzą na dwór, a organizm nie zawsze radzi sobie z nagłą zmianą temperatur. Dokładnie taki sam mechanizm działa w chwili, gdy dziecko ma kontakt z podziębionym rówieśnikiem.

13. O jak ogrzewanie w domu

Trzymanie smyka w cieplarnianych warunkach nie chroni go przed infekcjami, a wręcz przeciwnie – rozhartowuje. Najlepiej wietrz mieszkanie 3 razy dziennie. Idealna temperatura w nim to nie więcej niż 20–22°C.

14. R jak ruch

To najskuteczniejszy i najbardziej naturalny sposób wzmacniania malucha. Jeśli nie wieje silny wiatr, nie leje deszcz, a temperatura nie spada poniżej -10°C, spędzaj z maluszkiem na świeżym powietrzu co najmniej 2 godziny dziennie.

15. S jak szczepionki

Nie obawiaj się, że osłabią naturalną odporność dziecka. To naprawdę najlepszy sposób, by ochronić je przed groźnymi chorobami.

16. T jak tłuste ryby

W tłustych morskich rybach są nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które doskonale wspomagają odporność.

17. U jak układ immunologiczny

Tak naukowo nazywamy siły odpornościowe organizmu, które chronią go przed atakiem bakterii, wirusów, grzybów, trujących substancji i rozwojem nowotworów. Układ immunologiczny tworzy się w życiu płodowym, ale kiedy smyk przychodzi na świat, jest niedojrzały i potrzebuje miesięcy, by się doskonalić.

18. W jak warzywa

Zawierają składniki odżywcze (beta-karoten, witaminy z grupy B, selen, cynk, żelazo) wzmacniające układ odpornościowy. Codziennie podawaj smykowi 5 porcji owoców i warzyw (gotowanych, ukrytych w farszu do naleśników, w postaci surówki albo soku).

19. Z jak zmiana klimatu

Górski świetnie zrobi smykowi, którego często trapią zapalenia oskrzeli i przeziębienia. Zmiana klimatu to bodziec, który wzmacnia odporność.

20. Ż jak żywienie

Monotonne menu osłabia zdrowie malca, bo nie dostarcza wszystkich potrzebnych składników odżywczych. Dla odporności ważne są białka, witaminy C, A, B6 i E oraz mikroelementy: żelazo, cynk.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Joanny Karwat/Będę Mamą