Pacynki to doskonałe pomoce logopedyczne, które warto wykorzystywać w pracy z dziećmi. Sprawdzają się idealnie jako asystent logopedy, a także jako pomoc podczas samodzielnej pracy dziecka.

Zalety wykorzystania pacynek w terapii logopedycznej:

ułatwiają nawiązanie kontaktu logopedy z dzieckiem,

umożliwiają pokazanie prawidłowego ułożenia narządów mowy,

dzieci znacznie chętniej naśladują pacynkę niż logopedę przy wykonywaniu ćwiczeń,

pacynki zachęcają dzieci do spontanicznej aktywności,

zamieniają zajęcia w świetną zabawę.

Za pomocą pacynki można pokazać, jak ułożyć narządy mowy

Pacynka, która ma buzię i język, idealnie nadaje się do zademonstrowania dziecku ćwiczeń artykulacyjnych, a także pokaże w jaki sposób powinno ono układać narządy mowy, żeby wywołać daną głoskę. W kolejnym etapie można zamienić role - dziecko może samo wytłumaczyć pacynce, jak należy ćwiczyć. W ten sposób dziecko – przez angażujące je zajęcie – nabywa potrzebną mu wiedzę, co przekłada się na lepsze rezultaty w terapii.

Film z pacynką pokazującą, jako należy prawidłowo wymawiać głoskę „s”:

Pacynki ułatwiają nawiązanie kontaktu z logopedą

Pierwszy kontakt dziecka z logopedą bywa trudny. Dziecko może czuć się skrępowane obecnością obcego dorosłego. Trudno mu zrozumieć, czego od niego oczekuje. Warto już na początku zajęć przedstawić pacynkę jako asystenta, wykorzystać ją, by zmniejszyć niepokój, jakie dziecko może mieć w związku z zajęciami.

Z pomocą przyjacielskiej i wzbudzającej sympatię pacynki, w luźnej atmosferze, można dziecku wytłumaczyć, jak będą wyglądały zajęcia. Taki asystent z pewnością zachęci do kolejnych spotkań.

Dzieci chętniej naśladują pacynkę

Dziecku znacznie łatwiej utożsamić się z pacynką, która jest pluszowa, kolorowa i wesoła, niż z dorosłym. Wszystko co robi pacynka wzbudza jego zainteresowanie. Dlatego pacynka pomaga nie tylko w ćwiczeniach artykulacyjnych i wywoływaniu głosek, ale również na etapie ich utrwalania w sylabach, wyrazach i zdaniach. Skutecznie zachęca do naśladowania i powtarzania.

Pacynka zachęca dziecko do spontanicznej aktywności

Żadne inne pomoce nie zachęcają tak wspaniale dziecka do spontanicznej aktywności, a przez to wspierają w rozwijaniu słownictwa, opowiadania i prowadzenia dialogu, jak pacynki. Dziecko „mówiąc przez pacynkę” może poczuć się bardziej komfortowo i swobodnie Wspieranie takiej spontanicznej aktywności szczególnie ważne jest w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz w terapii niepłynności.

Zaangażowanie dziecka w zajęcia logopedyczne to klucz skutecznej terapii. Wesoły, kolorowy i sympatyczny asystent logopedy, jakim jest pacynka, pomoże wam ten efekt osiągnąć. Niech nic nie ogranicza waszej wyobraźni!

