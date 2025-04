Twoje dziecko stanie się samodzielne tylko wówczas, jeśli sama mu na to pozwolisz. Musi mieć zatem odpowiednią przestrzeń swobody i możliwość dokonywania samodzielnych wyborów, nawet tych złych. Nadopiekuńcza mama, choć stara się z całych sił, by zapewnić dziecku, wszystko, co najlepsze, tak naprawdę robi mu krzywdę. Jak zatem powinnaś się zachowywać? Oto nasze wskazówki:

1. Zezwalaj na ryzykowne działania

Oczywiście pod kontrolą. Nie chodzi o to, byś pozwalała dziecku na wszystko, ale nie bądź też mamą, która widzi wokół same zagrożenia i jej ulubionym słowem jest "uważaj!". Nie bądź rodzicem-helikopterem. Jeśli będziesz starała się uchronić dziecko przed każdym zagrożeniem, ono nigdy nie odważy się podejmować własnych wyzwań.



2. Pozwalaj na radzenie sobie w trudnych sytuacjach

Daj dziecku czas na samodzielne rozwiązanie problemów i nie ingeruj we wszystkie spory, dopóki nie zauważysz, że faktycznie jest to konieczne. Sama zobaczysz, jak asertywne potrafi być twoje dziecko, kiedy ktoś próbuje mu zabrać łopatkę w piaskownicy. Musisz mu jedynie na to pozwolić.



3. Chwal w mądry sposób

Jedni rodzice chwalą dzieci nad wyraz i wszystkie najmniejsze sukcesy świętują z takim zapałem, że gołym okiem widać jest to przesadzone i nie do końca szczere. Inni z kolei nie chwalą wcale, bo albo nie potrafią, albo boją się, że wychowają narcyza. Ty rób to mądrze i chwal osiągnięcia dziecka, zachęcając je tym samym do kolejnych wysiłków. Nigdy nie oceniaj też samego dziecka, ale pracę, jaką wykonało.



4. Rozpieszczaj z umiarem

Masz tendencję do natychmiastowego zaspokajania wszystkich potrzeb dziecka? Czy wiesz, że w ten sposób wychowujesz niesamodzielne, roszczeniowe dziecko? Kiedy zderzy się z dorosłym światem, może być mu bardzo trudno się w nim odnaleźć. W życiu trzeba umieć walczyć o swoje. Staraj się już teraz nie dawać dziecku wszystkiego na tacy.

5. Bądź wzorem

Twój przykład będzie dla dziecka nie tylko potwierdzeniem twojej wiarygodności, lecz także sprawi, że dziecko nabierze do ciebie ogromnego zaufania. Chętnie będzie się zwierzać ze swoich problemów i rozterek, bo będzie wiedziało, że je za to nie zganisz i nie wyśmiejesz, ale opowiesz, z czym ty sama się zmagałaś lub obecnie zmagasz. Wzajemne zrozumienie i szczerość w relacjach dziecko-rodzic buduje w dziecku silny fundament emocjonalny. Nie będzie bało się być samodzielne, jeśli będzie wiedziało, że zawsze jest ktoś, kto je wspiera i kto nigdy się nie odwróci.