Kto nie chciałby mieć nieprzeciętnie mądrego dziecka? Każdy rodzic cieszyłby się i byłby dumny, gdyby mógł pochwalić się osiągnięciami swojej pociechy. Wielu rodziców uważa, że to, jak inteligentne jest dziecko, zależy wyłącznie od genów i predyspozycji i zupełnie nie można na to wpłynąć. Prawda jednak jest inna. Są sposoby, które pozwolą wydobyć naturalnie wrodzone zdolności każdego dziecka. Sprawdź, jakie!

Jak wychować genialne dziecko?

Skorzystaj z naszych porad. Dzięki nim twoje dziecko wyrośnie na prawdziwego geniusza.

1. Wykazuj zainteresowanie rozmową z dzieckiem

Dorośli często nie traktują swojego dziecka jako równego partnera do rozmowy. Znane powiedzenie „Dzieci i ryby głosu nie mają” to jedno z niewielu mądrości, które już dawno powinno wyjść z użycia. Częsta rozmowa z dzieckiem i włączanie go do dyskusji dorosłych, odpowiadanie na jego pytania, nawet te banalne, to najlepszy sposób, by rozwinąć w dziecku umiejętność wyrażania własnych opinii.

2. Wykorzystuj nowe technologie

W dbaniu o rozwój intelektualny dziecka, warto jest zainwestować w nowoczesne pomoce naukowe. Współczesne dzieci od urodzenia otoczone są nowymi technologiami i traktują je jako codzienne narzędzie. Nauka online wydaje im się bardziej atrakcyjna, dlatego należy poszukiwać takich rozwiązań, które gwarantują dziecku naukę w bezpiecznej przestrzeni, a oferowany materiał będzie wartościowy.

3. Pytaj, utrwalając zdobytą wiedzę dziecka

Utrwalanie wiedzy przyswajanej w szkole nie musi kojarzyć się z wielogodzinnym przesiadywaniem nad książkami. Ważne informacje i wiedzę można przemycać nawet w sytuacjach życia codziennego – w zwyczajnej rozmowie, przy wspólnym oglądaniu telewizji lub podczas posiłku. Zadawaj więc swojemu dziecku proste pytania. Najlepiej takie, które zmuszą go do przypomnienia sobie informacji nauczonych w szkole, np. pytanie o rodzaj drzewa podczas spaceru w parku, albo prośba o policzenie reszty w sklepie.

4. Zaprzyjaźnij dziecko z książkami

Oswajanie dziecka ze słowem pisanym to najlepszy sposób na pobudzenie pracy mózgu i rozwijanie wiedzy o świecie. Ważne jest, żeby książka kojarzyła się dziecku z przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Dlatego dobieraj lekturę do jego zainteresowań i staraj się z nim rozmawiać o tym, co przeczytaliście. Gromadź książki w domu – nie tylko na półkach, ale też w miejscach, do których dziecko ma łatwy dostęp, np. na jego nocnej szafce.

5. Chwal w odpowiedni sposób

Dziecko wychowywane w poczuciu niekwestionowanego geniuszu, trudniej zniesie porażki w szkole i jeszcze trudniej zmotywuje się do dalszej walki o lepsze stopnie. Zamiast wyrażać ogólne pochwały, w stylu „Jesteś najlepszy!”, chwal konkretne osiągnięcia.

