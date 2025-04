Reklama

Koniec roku dla wielu osób jest wymagającym okresem. Właśnie wtedy oprócz standardowych obowiązków musimy znaleźć czas również na wybór prezentów, co często okazuje się sporym wyzwaniem. Dla maluchów najlepszym prezentem są zawsze zabawki, gdyż skutecznie umilają im czas. Jest to także dobry podarek według rodziców, bo oprócz tego, że bawi, to – mądrze wybrany – zwykle także rozwija i uczy.

Pomysłowe zabawki na prezent. Co spodoba się dzieciom?

Ile dzieci, tyle ulubionych zabawek. Dlatego nie tak łatwo trafić z prezentem w dziesiątkę. Aby sobie to ułatwić, zobacz co przygotowaliśmy – zestawy zabawek dla dzieci, które z pewnością przypadną im do gustu.

Naukowe wyzwania

Zestawy zabawek, które nie tylko cieszą, ale również uczą, są bardzo popularne wśród dzieci w każdym wieku. Właśnie dzięki nim pociecha może spędzić wspaniałe chwile, a przy tym rozwinąć swoje pasje, stymulować ciekawość oraz ogólny rozwój. Jeśli będzie to wybór dla młodszych dzieci, to doskonale wspomoże rozwój motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Świetnym przykładem tych zabawek jest np. stolik edukacyjny TOBI TOYS, kostka edukacyjna 6w1 oraz interaktywny turlaczek. Zabawki z tego zestawu sprawdzą się także u starszych dzieci, gdyż doskonale rozwijają i utrwalają wiedzę. Dobrym prezentem w tej kategorii będzie np. mikroskop lub zabawka „Laboratorium dr Szlama”.

Bajkowi ulubieńcy

Każde dziecko ma swojego ukochanego bohatera. Jeśli także twój maluch także często wspomina np. o strażaku Samie, Elzie, Maszy lub innej bajkowej postaci, to koniecznie wybierz prezent, z którymś z nich w roli głównej. Jeśli dziecko jest prawdziwym fanem, to z pewnością spodoba mu się np. zamek Elsy, duża remiza strażaka Sama lub zimowy domek Maszy i Niedźwiedzia.

Kreatywne możliwości

Kreatywne zabawki dla dzieci pozwalają się im wyszaleć i puścić wodze fantazji. Dzięki nim maluch może rozwijać wyobraźnię, ćwiczyć sprawność manualną, a także uczyć się cierpliwości i koncentracji. Takie prezenty z pewnością spodobają się zarówno młodszym, jak i starszym dzieciom. W każdym wieku rozbudzają ciekawość poznawczą dziecka, a także pomagają kreować swój własny świat. Dla młodszych dzieci doskonałym prezentem będzie np. pianinko z dźwiękiem, a z kolei dla starszych – tablet do rysowania, zaplatacz warkoczyków lub zestaw małej elegantki.

Odgrywanie ról

Każde dziecko na pewnym etapie chętnie bawiło się w dom lub kuchnię, lekarza lub sklep. Wcielanie się w role i zostanie chociaż na chwilę dorosłym to wielka frajda dla maluchów. Tym samym zabawki dla dzieci, które sprawiają, że zabawa staje się jeszcze bardziej realistyczna, będą trafionym wyborem. Wśród nich ciekawym prezentem będzie np. drewniana kuchnia, wózek głęboki 3-kołowy lub przybornik złotej rączki.

Czas na gry i klocki!

Gry planszowe przeżywają obecnie renesans. Warto zdecydować się na taką zabawkę dla dziecka, bo uczy zdrowej rywalizacji i logicznego myślenia, pełni funkcje edukacyjne, a do tego pozwala spędzić wspólnie czas w większym gronie. Z kolei klocki, tak jak inne układanki, to najpopularniejsza zabawka dla dzieci, która rozwija kreatywność oraz umiejętności manualne. Dzieciom z pewnością spodobają się np. klocki Mega Blocks, LEGO lub TOP GUN, a spośród gier ciekawym wyborem będzie telewizyjny hit – gra planszowa „Mówiące Pióro”.

Gdzie najlepiej kupić zabawki?

Szeroki wybór zabawek dla dzieci można znaleźć w sklepie Carrefour. Oferta jest tym ciekawsza, że aż 1000 zabawek objętych jest gwarantem najniższej ceny. Co to oznacza? Wystarczy, że znajdziesz je gdzieś taniej, a Carrefour zwraca podwójną różnicę w cenie! Decydując się na zabawki z gazetki Carrefour, masz pewność, że trafisz w gust dziecka – wiele z nich reklamowanych jest w telewizji, co związane jest z pozytywnymi reakcjami maluchów. Wybierz zabawkę dla dziecka z katalogu: oglądam gazetkę.

Chcesz jeszcze więcej zaoszczędzić? Od 26 do 28 listopada wszystkie zabawki do -50% w postaci e-bonu na kolejne zakupy! Więcej szczegółów dotyczących oferty znajdziesz na stronie Carrefour.

W obecnym czasie istotne jest także to, gdzie wykona się bezpieczne zakupy. Zarówno kupując zabawki dla dzieci, jak i codzienne zakupy, warto zwrócić uwagę na usługę Zamów i Odbierz. Wystarczy, że zalogujesz się na konto na Carrefour.pl, a następnie sprawdzisz, czy usługa działa w twoim sklepie. Jeśli tak, wystarczy że zrobisz zakupy online, złożysz zamówienie, a następnie odbierzesz je w punkcie Carrefour. Zrób zakupy bez stresu, o dowolnej porze i skorzystaj z niskich cen, które z pewnością nie uszczuplą twojego portfela.



Grudzień za pasem…

Warto zwrócić uwagę także na ofertę Carrefour, w której można znaleźć wielki wybór dekoracji świątecznych. Dzięki temu nie trzeba czekać na świąteczne szaleństwo i już teraz na spokojnie przygotować się do okresu bożonarodzeniowego.

Sprawdź gazetkę promocyjną i wybierz dekoracje do domu: oglądam gazetkę.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Carrefour