Wiosna to czas rodzinnych spotkań, uroczystości i ważnych momentów w życiu najmłodszych. Jednym z nich jest pierwsza komunia – wyjątkowy dzień, który często staje się pretekstem do świętowania. To okazja, by spotkać się w szerszym gronie, usiąść przy wspólnym stole, porozmawiać i nacieszyć się sobą nawzajem – bez pośpiechu i codziennej gonitwy. Dla dziecka to dzień pełen emocji, a dla gości – czas, by okazać swoją obecność, życzliwość i... zmierzyć się z odwiecznym pytaniem: co kupić w prezencie, żeby trafić w gust? Podpowiadamy!

Krzyże i medaliki

Jednym z klasycznych upominków jest Pismo Święte, które może być zachętą do poznawania tradycji religijnych. Jeśli chodzi o biżuterię, wspaniałym prezentem komunijnym będą medaliki z wizerunkiem Jezusa czy Matki Boskiej. W zależności od preferencji, można wybrać modele srebrne, a także z białego lub żółtego złota. Marka Apart przygotowała też złote zawieszki – krzyżyki. Do wyboru są zarówno te klasyczne, jak i wysadzane kamieniami. Trafionym upominkiem będą również medaliki z aniołkami, zawieszki na łańcuszek z sercem czy inicjałem. W zależności od rodzaju biżuterii, warto pomyśleć o grawerunku, który dostępny jest dla wielu produktów. Dzięki temu taka pamiątka zyska jeszcze większą wartość.

Bajkowa biżuteria i smartwatche

Dzieci uwielbiają świat bajek. Alternatywą dla klasycznych medalików może być biżuteria inspirowana bajkowymi postaciami, np. Looney Tunes. Kultowi bohaterowie, tacy jak: Królik Bugs, Kaczor Daffy, Kanarek Tweety i Kot Sylwester mogą towarzyszyć dziecku każdego dnia – w Beads Collection jest wiele atrakcyjnych zawieszek. Warto dać też w prezencie złotą lub srebrną zawieszkę, bransoletkę czy kolczyki. Oprócz biżuterii, są też smartwatche z wieloma inteligentnymi funkcjami.

A może coś dla fanów super-bohaterów? W kolekcji DC nie brakuje biżuterii i smartwatchy z motywem Batmana, Supermana i Wonderwoman. W ofercie Apart pojawiła się również kolekcja Harry Potter. Dzięki unikatowym naszyjnikom, bransoletkom, kolczykom i zawieszkom dziecko poczuje się jak w Hogwarcie. Linia Harry Potter to nie tylko dodatki, lecz także smartwatche AM:PM, które monitorują aktywność – każdy interfejs nawiązuje do magicznych motywów!

Zegarki dla dziewczynek i chłopców

Zegarek to jeden z najbardziej klasycznych i symbolicznych prezentów komunijnych – łączy w sobie elegancję, wartość sentymentalną oraz funkcję praktyczną. Podarowanie dziecku zegarka z okazji Pierwszej Komunii Świętej to coś więcej niż tylko wręczenie ładnego gadżetu – to także subtelny sposób na zaznaczenie, że wkracza ono w nowy etap życia, w którym zaczyna uczyć się odpowiedzialności, punktualności i organizacji czasu.

W roli klasycznych prezentów komunijnych świetnie sprawdzają się zegarki. W kolekcji marki AM:PM dostępnej w Apart znajdziemy modele dla chłopców i dziewczynek. Klasyczne zegarki doskonale łączą atrakcyjny, dziecięcy design z jakością wykonania i trwałością. Kolorowe paski, zabawne wzory i lekkie koperty sprawiają, że dzieci chętnie je noszą na co dzień – zarówno do szkoły, jak i na wyjątkowe okazje. Co ważne, zegarki z tej serii są czytelne i intuicyjne w obsłudze, co pomaga dziecku samodzielnie uczyć się odczytywania godziny.

W kolekcji AM:PM znajdziemy też smartwatche – są tu m.in. datownik, alarm, dotykowy wyświetlacz LCD, podświetlenie tarczy czy wskaźnik zużycia baterii. To funkcjonalny i modny gadżet, który podkreśli styl dziecka.

Niestandardowe prezenty

Komunijny prezent nie musi być oczywisty. Jeżeli nie wiemy, co podarować dziecku, wybierzmy kartę podarunkową z dedykacją. Ciekawym pomysłem są też personalizowane bony jubilerskie, które można wymienić na biżuterię. W ten sposób dziecko otrzyma to, co naprawdę mu się podoba. Wielbicielom praktycznych upominków przypadną do gustu artykuły piśmiennicze, które będą służyć przez długi czas. Na Apart.pl znajdziemy wieczne pióra i długopisy z logo Parker i Waterman. Te znane marki od lat kojarzą się z dobrym stylem i jakością. Do niebanalnych podarunków należą również złote sztabki i złote monety bulionowe, które będą znakomitym kapitałem na przyszłość.

Materiał promocyjny marki Apart