Dlaczego wybór przedszkola jest ważny?

Przysłowie mówi, że człowiek uczy się przez całe życie. Rzeczywiście, zdolność do przyswajania wiedzy i nowych umiejętności jest naszą cechą wrodzoną, ale zmienia się w czasie. Najbardziej chłonny jest umysł dziecka do 6. roku życia. Podkreślają to zarówno naukowcy zajmujący się funkcjonowaniem ludzkiego mózgu, jak i osoby pracujące na co dzień z maluchami – pedagodzy i psychologowie. Właśnie dlatego jakość nauczania przedszkolnego ma tak ogromne znaczenie dla rozwoju najmłodszych i powodzenia w nauce na kolejnych etapach edukacji. Na co warto zwrócić uwagę zapoznając się z ofertą przedszkoli podpowiadają: aktorka Sonia Bohosiewicz, mistrzyni Europy w koszykówce i trenerka Katarzyna Dulnik oraz Katarzyna Eljasz – kierownik przedszkola myVinci.

W okresie przedszkolnym kluczem do sukcesu jest nie tylko zakres przekazywanej wiedzy, ale przede wszystkim sposób w jaki się to odbywa. Wiedzą o tym rodzice, którzy wybierając przedszkole coraz częściej zwracają uwagę nie tyle na plan zajęć, co na filozofię danej placówki. "Nauka powinna dawać dzieciom radość, być dla nich prawdziwą przygodą. Należy rozbudzać w dzieciach ciekawość i zachęcać do odkrywania świata, podążać za nimi w ich naturalnym środowisku – zabawy. Sztuka polega jednak na tym, by wprowadzić do tego świata elementy wiedzy, ale w taki sposób, by tego praktycznie nie odczuły" – mówi Katarzyna Eljasz, kierownik przedszkola myVinci.

Na co powinno stawiać dobre przedszkole?

Języki obce - o tym, że warto, a wręcz trzeba znać języki obce nie trzeba już nikogo przekonywać. Stąd prawie każde przedszkole stara się zaproponować dzieciom zajęcia w tym zakresie. Najlepsze i najszybsze efekty przynosi „zanurzenie” się w obcym języku. Wtedy poznajemy nie tylko jego budowę i brzmienie, ale i całą kulturę z nim związaną. Największe korzyści osiągną dzieci mające za nauczycieli osoby, dla których dany język jest mową ojczystą .

Sztuka – kontakt ze sztuką to coraz bardziej doceniany obszar edukacji, wskazywany przez badaczy jako czynnik mający szczególny wpływ na rozwój tak ważnej we współczesnym świecie cechy – kreatywności. Obcowanie z kulturą i sztuką rozwija dzieci emocjonalnie, uwrażliwia i rozwija wyobraźnię. "Świat bez sztuki, piękna i emocji byłby dla mnie nieznośny. Czasem widuję znudzonych ludzi w najpiękniejszych miastach świata. Wtedy przypominam sobie, że nauczyć dzieci zachwytu, to najważniejsze zadanie rodziców" – przyznaje aktorka Sonia Bohosiewicz, mama dwóch chłopców.

Pojedyncze zajęcia z tańca czy malowania są korzystne, ale znacznie lepiej, gdy sztuka stanowi nieodłączny element przedszkolnej codzienności – muzyka klasyczna, która dzieci słyszą w tle przez cały dzień, wnętrza zaaranżowane ze smakiem, z wykorzystaniem obrazów czy fotografii, regularne spotkania z artystami.

Zajęcia sportowe – ruch to naturalna potrzeba dzieci, a przy tym konieczna dla ich harmonijnego rozwoju – nie tylko fizycznego, również emocjonalnego i społecznego. Aktywność sportowa kształtuje charakter – uczy wytrwałości, systematyczności i dyscypliny, umiejętności pracy w grupie.

W bogatej ofercie przedszkoli warto szukać placówki, która zapewni nie tylko przemyślany program zajęć, ale i odpowiednie podejście do nauki – takie, które sprawi, że nasze dziecko będzie witało i kończyło każdy dzień w przedszkolu z uśmiechem na twarzy.

