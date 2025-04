Okres niemowlęcy i pierwsze lata życia to czas nieustannych zmian. W młodym organizmie zachodzą dynamiczne procesy, w efekcie których dojrzewa układ pokarmowy, nerwowy, kształtuje się odporność i metabolizm. Odpowiednio zbilansowana dieta na tym etapie to ogromne wsparcie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Produkty zbożowe w postaci kaszek zajmują szczególne miejsce w jadłospisie najmłodszych – dzięki zawartości ważnych składników odżywczych pomagają realizować zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne, które są niezbędne do codziennego poznawania świata. Konsystencja kaszek ułatwia przechodzenie z diety opartej o mleko na produkty bardziej stałe. Dodatkowo ich łatwy w akceptacji, delikatny i pyszny smak sprawia, że dzieci chętnie się nimi zajadają. To smakowity sposób na urozmaicenie i wzbogacenie diety maluszka!

Wartościowy posiłek na różne okazje

Węglowodany ze zbóż to jedne z najbardziej wydajnych i najlepszych źródeł energii dla intensywnie rozwijającego się organizmu dziecka. Kaszka zbożowa na śniadanie dostarczy maluszkowi składniki potrzebne do codziennej nauki i wzmożonej aktywności fizycznej. Z kolei podawana na kolację – będzie stanowić smaczny posiłek przed snem.

Wartościowa kaszka na miarę potrzeb malucha

Dzięki BoboVita wybór kaszki, która pokryje zapotrzebowanie maluszka na ważne dla rozwoju składniki odżywcze, w tym witaminy i składniki mineralne, jest prosty! To bezpieczne posiłki o zbilansowanym składzie, które zostały stworzone z myślą o wyjątkowych potrzebach niemowląt i małych dzieci. Porcja kaszki BoboVita, przygotowana zgodnie z opisem na opakowaniu, stanowi dla malucha pełnowartościowy posiłek1 będący źródłem białka, węglowodanów, tłuszczów oraz składników mineralnych i witamin w odpowiednich proporcjach.

Oto 3 powody, dla których warto je podawać każdego dnia:

zawierają cenne witaminy* (A, C, D, E, B1, B6, biotynę),

zawierają ważne składniki mineralne*, takie jak wapń, żelazo i jod,

są dostępne w wielu uwielbianych przez dzieci smakach.

Każdego dnia każda porcja kaszki BoboVita wspiera prawidłowy rozwój dziecka!

„Szczęście dziecka i jego prawidłowy rozwój są najważniejsze dla każdego rodzica. BoboVita chce wspierać opiekunów w kluczowym okresie 1000 pierwszych dni życia, dlatego oferuje kaszki dopasowane do szczególnych potrzeb niemowląt i małych dzieci. Dzięki naszym kaszkom mama może mieć pewność, że każdego dnia wspiera prawidłowy rozwój swojego dziecka – podaje mu wartościowy posiłek, stanowiący źródło cennych witamin oraz składników mineralnych. To pyszne propozycje, które świetnie sprawdzą się zarówno na śniadanie, jak i na kolację” – tłumaczy Małgorzata Gotkowska, Starszy Kierownik ds. Zarządzania Marką BoboVita.

1Dotyczy produktu przygotowanego zgodnie z rekomendacją producenta, dodatek mleka i owoców w proszku w zależności od rodzaju kaszki.

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

Kaszki BoboVita zgodnie z przepisami prawa zawierają witaminę B1, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego u niemowląt i małych dzieci.

* Dotyczy kaszek mlecznych BoboVita, które zgodnie z przepisami prawa zawierają witaminy A, D i wapń. Bezmleczne kaszki BoboVita zawierają cynk, żelazo i wapń. Kaszka ryżowa owoce leśne zawiera wapń i żelazo, a kaszka zbożowa jabłko śliwka zgodnie z przepisami prawa zawiera tylko witaminę B1.

Marka BoboVita oferuje szeroką gamę produktów dla niemowląt i małych dzieci, obejmującą m.in. posiłki, zupki, owoce i kaszki. Produkty BoboVita cieszą się uznaniem i powodzeniem wśród konsumentów, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Więcej informacji o ofercie produktów BoboVita znaleźć można na stronie www.bobovita.pl.

NUTRICIA Polska to lider rynku żywności dla dzieci i niemowląt w Polsce. Specjalizuje się w żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz dla osób dorosłych, wymagających specjalistycznego żywienia. NUTRICIA Polska dostarcza produkty żywnościowe dla niemowląt i małych dzieci we wszystkich kategoriach, m.in. mleka następne, takie jak Bebiko 2 Nutriflor+, Bebiko PRO+ 2, Bebilon 2 z Pronutra+, Bebilon Profutura 2 i mleka modyfikowane typu junior oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (m.in.: Bebiko Comfort 2 Nutriflor+, Bebilon Pepti 2 DHA), a także pełną gamę produktów uzupełniających dla niemowląt i małych dzieci (marka BoboVita).

NUTRICIA Polska jest częścią grupy spółek DANONE – światowego lidera na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 4 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywność dla niemowląt i małych dzieci (NUTRICIA) oraz żywność medyczna (NUTRICIAMedyczna). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizacja misji, zgodnie z którą poprzez żywność niesiemy zdrowie tak wielu ludziom, jak to możliwe. Przez nasze produkty, projekty i programy zachęcamy do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień oraz przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju planety. W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy.

