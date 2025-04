Na rynku jest wiele szczepionek, w skład których wchodzą szczepionki zalecane. Producenci prześcigają się w ich produkcji. Zachęcają ceną i jakością. Coraz częściej łączonych jest kilka szczepionek w jedną, dzięki czemu nie trzeba kłuć dziecka kilka razy. Dlaczego są one jednak płatne?

Szczepienia w polskim prawie

W Polsce sprawa szczepień jest uregulowana prawnie w Programie Szczepień Ochronnych (PSO). Jest w nim umieszczona lista szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) zawartych w kalendarzu szczepień oraz zalecanych (płatnych). Program Szczepień Ochronnych dla dzieci jest aktualizowany co rok. Każde dziecko powinno otrzymać przewidziane dla niego w PSO szczepienia zalecane. Państwo jednak ich nie opłaca, dlatego też z poniesieniem kosztów muszą liczyć się rodzice.

Szczepienia zalecane to takie szczepienia, które umożliwiają szerszą ochronę przed chorobami zakaźnymi. W Polsce są to szczepienia płatne, natomiast w wielu krajach UE i USA są to szczepienia obowiązkowe (bezpłatne).

Jeśli zastosujemy szczepionki zalecane, zapewnimy dziecku ochronę przeciwko wszystkim możliwym patogenom, przeciwko którym możemy. Wykorzystamy każdą możliwą szansę na walkę z bakteriami czy wirusami.

Przed czym chronią szczepienia zalecane?

Szczepienia zalecane to szczepienia zapobiegające takim chorobom jak: biegunki rotawirusowe (podawana jednorazowo w pierwszych tygodniach życia dziecka), wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu A (dawka jednorazowa), grypa (dawka jednorazowa podawana co roku w okresie jesienno -zimowym), kleszczowe zapalenie mózgu (dawka jednorazowa), ospa wietrzna (dawka jednorazowa) oraz zakażenia wywołane przez pneumokoki (jedna do trzech dawek w zależności od wieku dziecka w momencie szczepienia) i meningokoki (dwie dawki).

Czy to się w ogóle opłaca?

Zaszczepienie dziecka szczepieniami zalecanymi, czyli tymi spoza podstawowego kalendarza szczepień, pomimo że kosztowne, jest jednak opłacalne. Leczenie z powodu zakażenia którymś z patogenów, przeciwko którym istnieją szczepionki zalecane, może kosztować dużo więcej, a przede wszystkim może upośledzić zdrowie Twojego dziecka. Obecnie w zależności od firmy farmaceutycznej produkującej tego typu szczepionki koszt jednego szczepienia to 100-400 zł, powtarzane 3-6 razy.

Należy pamiętać, że szczepionki są przetestowane, otrzymały pozytywne opinie Ministerstwa Zdrowia i są traktowane jako bezpieczne. Skutki niepożądane i odczyny poszczepienne są po ich zastosowaniu minimalne.

