To jedna z najsłodszych części garderoby, jaką możesz uszyć swojej córeczce. Chcesz zobaczyć, jak krok po kroku własnoręcznie wykonać taki wyjątkowy fartuszek? Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo! Specjalnie dla ciebie Polki.pl we współpracy z uczymyszycia.pl przygotowały krótki poradnik, dzięki któremu opanujesz podstawy krawiectwa.

Jak uszyć fartuszek dla dziecka?

Nasza ekspertka Agnieszka Kacperska-Gałązka pokaże ci krok po kroku, w jaki sposób opanować poszczególne etapy szycia fartuszka dla dziecka.

Potrzebujesz:

prostokąt na pasek do fartuszka

prostokąt na fartuszek

nożyczki

szpilki

Następnie po kolei:

Krok 1: Zaszywamy boki i dół fartuszka

Krok 2: Wszyj fartuszek w pasek

Krok 3: Zaprasuj pasek na pół z fragmentem do podwinięcia

Krok 4: Zaszyj pasek

Gotowe!

