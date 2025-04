Szycie na maszynie wcale nie jest takie trudne! Jesteś ciekawa, jak uszyć gustowną apaszkę dla twojego dziecka? Zobacz, jak to zrobić! To również świetny pomysł na prezent. Specjalnie dla ciebie Polki.pl we współpracy z uczymyszycia.pl przygotowały krótki poradnik, dzięki któremu opanujesz podstawy krawiectwa.

Jak uszyć apaszkę dla dziecka na maszynie do szycia?

Nasza ekspertka Agnieszka Kacperska-Gałązka pokaże ci krok po kroku, w jaki sposób opanować poszczególne etapy szycia apaszki dla dziecka.

Potrzebujesz:

2 trójkątne wycinki materiału na apaszkę

nożyczki

szpilki

Następnie po kolei:

Krok 1: Złóż wycinki materiału lewą stroną do siebie i przypnij szpilkami

Krok 2: Zszyj wycinki materiału naokoło z odstępem na wywrócenie

Krok 3: Obetnij rogi apaszki

Krok 4: Wywróć apaszkę na prawą stronę

Krok 5: Zszyj odstęp

Krok 6: Zaprasuj apaszkę

Gotowe!

Jak krok po kroku ozdobić zwykłe lustro? Zobacz!