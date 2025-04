Kiedy mija pierwszy rok życia dziecka, rozkład dnia rodziców przestaje być tak rygorystycznie uwarunkowany porami karmienia. Pojawia się również większa dowolność przy komponowaniu posiłków dla maluchów. Im dziecko starsze, tym bardziej rozwijają się jego upodobania smakowe a tym samym trudniej mu dogodzić. W jaki sposób uniknąć problemów żołądkowych u swojego kilkulatka, starając się równocześnie trafić w jego gust, urozmaicić jadłospis i dostarczyć mu wszystkich niezbędnych składników?

Reklama

Posiłki dla przedszkolaka



Pięć razy dziennie przygotujmy dla naszego malucha coś do zjedzenia, niech posiłki będą podawane regularnie co 3-4 godziny o stałych porach dnia. Dzięki temu organizm dziecka przyzwyczai się do konkretnego rytmu. Śniadanie, obiad i kolacja są daniami głównymi i bardziej kalorycznymi, natomiast na drugie śniadanie i podwieczorek warto wybrać lekkie, odżywcze przekąski.

Błonnik w diecie dziecka



Aby zapobiegać problemom z bolący brzuszkiem, dieta musi zawierać odpowiednią ilość błonnika. Możemy go znaleźć w produktach pełnoziarnistych, warzywach i owocach, które powinny pojawić się codziennie w posiłkach dziecka. Jeśli jednak kilkulatek buntuje się przeciwko jedzeniu grochu czy fasoli zadbajmy o to, aby w przerwach między zabawą chrupał wysokobłonnikowe przekąski w postaci np. batonów zbożowych lub pieczywa chrupkiego.

Przeczytaj też: Jak radzić sobie z zatruciem pokarmowym u dzieci?

Czego unikać



Przygotowujmy posiłki z naturalnych produktów, unikajmy tych wysoko przetworzonych i zawierających glutaminian sodu. Kontrolujmy ilość zjadanych przez nasze maluchy słodyczy, nie używajmy ich jako nagród za „dobre sprawowanie”. Ważne jest, aby wyrobić w przedszkolaku nawyk picia wody mineralnej zamiast kolorowych napojów gazowanych i przesłodzonych soków, które przyczyniają się do niestrawności.

Pośpiech niewskazany



W porannym pośpiechu często nie mamy czasu na zjedzenie śniadania. Chcemy aby maluch nie wychodził z domu bez pełnowartościowego posiłku, ale zapominamy, że jemu również udziela się ta „gorączka”. Kilkulatki, które muszą zjeść w określonym czasie są zestresowane, a to prosta droga do niestrawności. Dlatego na swoim przykładzie nauczmy je, aby jeść małymi kęsami i nie połykać zbyt dużych porcji jedzenia na raz.

Pamiętajmy, że pod żadnym pozorem nie powinniśmy podnosić głosu i karać dziecka za zbyt wolne jedzenie. Takimi metodami doprowadzimy tylko do sytuacji, w której nasz przedszkolak zupełnie straci ochotę na jedzenie i będzie się bać kolejnych posiłków.

Jeżeli maluch nie ma apetytu, nie zmuszajmy go siłą, ponieważ przekarmianie w przyszłości poskutkuje rozwinięciem złych nawyków żywieniowych, a w konsekwencji może doprowadzić do zaburzeń łaknienia, otyłości i cukrzycy. Pamiętajmy, że zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci jedzenie powinno być przyjemnością, a celebrowanie wspólnych posiłków pomaga zadbać nie tylko o zdrowy brzuszek, ale także o więzi rodzinne.

Smak to nie wszystko



Mali esteci na pewno bardziej docenią atrakcyjne, kolorowe i udekorowane posiłki. Możemy wybrać się z naszym dzieckiem na zakupy, aby wybrało zastawę tylko dla siebie np. talerzyk z ulubionym bohaterem bajki i kubeczek z własnym imieniem. Dzięki temu maluch będzie jadł również „oczami” i może uda nam się przemycić pełnowartościowe elementy diety, które na co dzień nie trafiają w dziecięcy gust.

Jeżeli chcemy przekonać przedszkolaka do poznawania nowych smaków, zorganizujmy zabawę w gotowanie. Skorzystajmy z prostych przepisów i poprośmy dziecko o pomoc przy łatwych czynnościach. Przygotowane w ten sposób posiłki będą mu bardziej smakować, a w przedszkolu będzie mógł pochwalić się, że gotował razem z rodzicami.

Polecamy: Co i jak gotować z dzieckiem?

Reklama

Źródło: Informacja prasowa / ab