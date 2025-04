Niemowlę powinno być karmione wyłącznie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia



PRAWDA. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 6 pierwszych miesiącach życia niemowlę powinno być karmione wyłącznie piersią[1]. Pokarm kobiecy w pełni zaspokaja zapotrzebowanie niemowlęcia na wszystkie niezbędne składniki odżywcze, jednocześnie zapewniając mu prawidłowy rozwój w pierwszym półroczu życia[2]. Karmienie mlekiem mamy warto kontynuować także w drugim półroczu życia i później – przy jednoczesnym urozmaicaniu diety. W sytuacji, jeśli karmienie piersią nie jest możliwe, mama powinna wybrać (w porozumieniu z lekarzem pediatrą) odpowiednio dopasowane mleko następne (w 2. półroczu życia dziecka) lub odżywczą formułę na bazie mleka (po ukończeniu 1. roku życia).

Kolejność wprowadzania nowych konsystencji pokarmów nie ma znaczenia



MIT. W 1. roku życia u dziecka szybko kształtuje się umiejętność gryzienia i żucia. Akceptacja pokarmów o konsystencji innej niż płynna rozwija się wraz z nabywaniem umiejętności oralnych[5]. Dzieci odrzucają pokarmy, które trudno jest im żuć lub pogryźć. Właśnie dlatego pokarmy stałe należy wprowadzać stopniowo – zaczynając od tych o gładkiej konsystencji (puree, posiłki rozdrobnione), z czasem (około 8. miesiąca) przechodząc do pokarmów o większych cząstkach podawanych do samodzielnego jedzenia – tak aby pod koniec 12. miesiąca życia maluch jadł posiłki o dowolnej konsystencji[6].

Na etapie rozszerzania diety należy unikać pewnych grup produktów, takich jak jaja, ryby i gluten



MIT. Jeśli nie istnieją żadne medyczne wskazania do tego, nie należy eliminować całych grup produktów z diety niemowlęcia. Jajko można wprowadzać do diety dziecka w całości – nie ma potrzeby oddzielania białka od żółtka. Konsystencję podawanego pokarmu należy dopasować do wieku i umiejętności malucha. Jeżeli niemowlę ma około 6 miesięcy, to ugotowanie i zmiksowanie jajka ułatwi mu jego zjedzenie. Starszemu dziecku, np. 8-miesięcznemu, można podać jajko w nieco większych cząstkach. Zawsze jednak należy pamiętać o dobrym ugotowaniu jajka – optymalnym czasem gotowania będzie 10-15 minut. W przypadku glutenu (zgodnie ze stanowiskiem EFSA) można go wprowadzać do diety dziecka w tym samym czasie, co inne pokarmy uzupełniające – od ukończenia 4. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia[7]. W diecie niemowląt mogą również pojawić się ryby – w niewielkich ilościach, nie częściej niż 1-2 razy w tygodniu, przy jednoczesnej obserwacji reakcji organizmu dziecka. Trzeba jednak pamiętać, aby unikać podawania ryb drapieżnych, takich jak tuńczyk, miecznik, rekin, makrela królewska czy płytecznik[8].

Dzieci na diecie wegetariańskiej i wegańskiej nie są narażone na niedobory składników odżywczych



MIT. Wszystkie niemowlęta i małe dzieci karmione dietą wegetariańską w dowolnej odmianie wymagają specjalistycznej porady i odpowiednio dobranej suplementacji. Największe ryzyko niedoboru składników pokarmowych stanowi stosowanie diety wegańskiej i dotyczy niedoboru żelaza, cynku, wapnia, witaminy B 12 , B 2 , A i D, a także DHA oraz białka[9]. W przypadku diety laktoowowegetariańskiej niedobory dotyczą żelaza, cynku, witaminy D, DHA i białka[10].

Produkty przeznaczone specjalnie dla niemowląt i małych dzieci ze wskazaniem wieku na opakowaniu wspierają prawidłowe żywienie i rozwój najmłodszych



PRAWDA. Produkty przeznaczone specjalnie dla niemowląt i małych dzieci, które posiadają wskazanie wieku na opakowaniu (np. po 6. miesiącu), zgodnie z przepisami prawa spełniają wyjątkowo restrykcyjne normy, a ich skład i konsystencja dopasowane są do potrzeb dziecka na określonym etapie rozwoju. Przykładem takiej żywności są obiadki i kaszki BoboVita. To jakość potwierdzona na 100% – zawarte w nich składniki zawarte przechodzą nawet kilkaset testów jakości i bezpieczeństwa. Mają prosty skład – są bez zbędnych dodatków[11] oraz ze składnikami w 100% naturalnego pochodzenia. Obiadki są z mięsem w 100% bez pozostałości antybiotyków, a ponadto zawierają kwas ALA dla prawidłowego rozwoju mózgu[12]. Z kolei porcja kaszki PORCJA ZBÓŻ to pełnowartościowy posiłek[13] idealny dla maluszka na śniadanie czy na kolację. Warto sięgać po takie produkty, ponieważ są bezpieczne i różnorodne, dzięki czemu wspierają dobre nawyki żywieniowe, a te kształtują się już od najmłodszych lat i mają wpływ na zdrowie dziecka w przyszłości.

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

