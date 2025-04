Dla wszystkich uczniów powrót do szkoły oznacza zmianę stylu życia. Kończy się luz, błogie lenistwo i spanie do woli. Kurczy czas przeznaczany na zabawę. Warto więc pomóc dziecku w przystosowaniu się do nowych warunków. Jak ułatwić dziecku start w szkole?

1. Zmień pory chodzenia spać i wstawania

Rozpoczęcie roku szkolnego przede wszystkim oznacza konieczność wczesnego wstawania. Organizm potrzebuje czasu, by się do tej zmiany dostosować. Dlatego już pod koniec sierpnia wprowadź nowe pory spania dostosowanie do szkolnego rytmu, by dziecko przyzwyczaiło się do nich przed początkiem zajęć.

2. Kup wygodny plecak w dobrym gatunku

Jakość w tym przypadku jest kluczowa. Od niej zależy, czy w plecaku nie powyrywają się suwaki i nie popękają szwy. Poza tym sprawdź, czy jest lekki. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka tornister po załadowaniu nie może ważyć więcej niż 10-15% masy ciała ucznia, inaczej przeciąża jego kręgosłup.

Z tego samego powodu stelaż plecaka musi być wyprofilowany, mieć usztywniony spód (wymusza prawidłową postawę ciała) oraz tył, dzięki któremu kanciaste przedmioty, takie jak piórnik nie będą uwierały ucznia w plecy. Najlepiej, by kieszenie były symetryczne. To ułatwi równomierne rozłożenie i dźwiganie ciężaru.

3. Podpisz wszystkie rzeczy dziecka

Nie tylko pierwszoklasiści mają kłopot z namierzaniem mnóstwa drobiazgów potrzebnych do zajęć. Warto więc nie tylko podpisać zeszyty, lecz także inne szkolne przedmioty. Można do tego użyć niezmywalnego markera albo przyklejanych, wprasowywanych lub wszywanych etykietek (koszt: ok. 37 zł/100 szt., do kupienia np. na podpisane.pl). W sklepach papierniczych jest też tzw. papier termotransferowy, z którego można zrobić napisy do przyprasowania ma własnym komputerze oraz drukarce (koszt: 25–45 zł za 5 arkuszy A4, instrukcja na opakowaniu).

4. Nie przesadzaj z zajęciami dodatkowymi

Chcesz zapisać pociechę na angielski, basen i karate? Weź pod uwagę, że choć każde dziecko jest inne, w przypadku uczniów klas 1-3 rozsądną granicą są 2 godziny takich zajęć w tygodniu. Większa liczba może doprowadzić do przemęczenia i kłopotów w nauce!

5. Zaplanuj wartościowe menu

W sklepikach szkolnych nie można już sprzedawać niezdrowych przekąsek, więc to, co uczeń włoży do ust, zależy głównie od ciebie. Pomyśl zatem nad zestawami na drugie śniadanie. Mogą to być niesłodzone soki (jeszcze lepiej woda), kanapki z pełnoziarnistego pieczywa, owoce. Dostarczą potrzebnej do nauki energii, witamin i mikroelementów.

