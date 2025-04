Gdy uczeń nazbiera w szkole sporo kiepskich ocen, może to oznaczać, że uczy się nieefektywnie. Przeczytaj więc, jakich zasad warto przestrzegać, by ułatwić dziecku naukę.

7 sposobów, by ułatwić dziecku naukę:



1. Najpierw odpoczynek, potem praca

Niech syn czy córka nie zabiera się za naukę zaraz po szkole. Po powrocie do domu dziecko powinno coś przekąsić, pobiegać po podwórku czy wyskoczyć na rower. Kiedy się zrelaksuje, odżywi i dotleni mózg, nauka pójdzie dużo łatwiej!



2. Po wysiłku, chwila na relaks

By ułatwić dziecku naukę, nie każ mu godzinami ślęczeć nad lekcjami. Po 45. minutach nauki niech zrobi sobie 10-minutową przerwę – choćby na wykonanie kilku fikołków. Uczenie się bez chwili przerwy jest mało efektywne, bo powoduje przemęczenie.



3. Po trudach, nagroda

Naukę dobrze jest zacząć od trudniejszych przedmiotów. Przykład: na początek matematyka (bo dziecko ma z nią kłopoty), a na końcu praca z plastyki (bo dziecko bardzo ją lubi). Ze świeżym umysłem rachowanie będzie łatwiejsze!



4. Grunt to koncentracja



Zadbaj, by podczas pracy nic nie rozpraszało uwagi ucznia. Telewizor powinien być wyłączony, biurko uprzątnięte z zabawek, a lampa ustawiona tak, by dobrze oświetlała zeszyty i książki. Pilnuj też, by dziecko nie "skakało" po przedmiotach. Najpierw niech do końca odrobi np. ćwiczenia z przyrody, a dopiero później weźmie się za drugi przedmiot. Zostawianie nie dokończonej pracy i potem wracanie do niej nie sprzyja koncentracji.



5. Unikamy monotonii

Lepiej niech pociecha nie odrabia geometrii zaraz po matematyce. Nauka będzie ciekawsza, gdy po przedmiocie ścisłym, dziecko weźmie się za przedmiot humanistyczny - np. język polski. Między poszczególnymi przedmiotami przydadzą się co najmniej 10-minutowe przerwy. Inaczej dziecko łatwo może się pogubić w materiale.



6. Do sukcesu przez zmysły

By ułatwić dziecku naukę, doradź, by teksty z podręcznika dziecko czytało na głos. A trudniejsze reguły czy wzory zapisywało kolorowymi flamastrami na większych kartkach i rozwieszało je w widocznych miejscach. Im więcej zmysłów zaangażuje do nauki, tym lepiej. Uczeni obliczyli, że podczas niemego czytania szansa, że coś pozostanie w głowie, wynosi 10 proc. Przy głośnym czytaniu - 20 proc. Jeżeli przy tym widzimy obraz tego, czego mamy się nauczyć, prawdopodobieństwo zapamiętania podnosi się aż do 50. proc.!

7. Powtórki utrwalają wiedzę

Niech uczeń co pewien czas "odgrzewa" już wyuczony materiał. Regularne powtarzanie jest o wiele skuteczniejszym sposobem utrwalania wiadomości niż kilkugodzinny maraton naukowy na dzień przed klasówką.