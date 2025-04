Reklama

Dzieci uwielbiają poznawać świat i uczyć się nowych rzeczy. Jednak, gdy coś, co na początku było przyjemnością, zaczyna im się kojarzyć z ciężką pracą, to mogą stracić cały entuzjazm. Tak może być w przypadku nauki czytania, jeśli nie zastosujemy odpowiedniej metody. Dowiedz się, co sprawi, że Twój maluch pokocha czytanie książek.

Już kilkumiesięczne dziecko możesz powoli oswajać ze słowem pisanym. Pokazuj mu lektury z kolorowymi obrazkami i czytaj na głos. Niech dziecko przyzwyczai się do obecności książek i do tego, że każdą rzecz opisuje konkretne słowo. Gdy maluch osiągnie etap, w którym poprawnie i swobodnie się komunikuje, możesz pomyśleć o rozpoczęciu nauki czytania. Warto to zrobić zwłaszcza, gdy dziecko zaczyna wykazywać inicjatywę i interesować się literkami.

Przede wszystkim bądź cierpliwa. Nauka czytania z reguły nie jest prosta, a na efekty trzeba trochę poczekać. Twój entuzjazm zachęci dziecko do ćwiczeń. Staraj się też, by początkowe próby nie trwały zbyt długo. W przeciwnym razie maluch się znudzi i straci zainteresowanie książką. Wybieraj historie, które spodobają się małemu uczniowi.

Metody nauki czytania

Głoskowanie - ten sposób kładzie nacisk na samogłoski. To je najpierw poznaje dziecko. A gdy ta wiedza zostanie już przez nie przyswojona, należy dołączyć do nich spółgłoski, a następnie stworzyć z poznanych liter całe wyrazy

- ten sposób kładzie nacisk na samogłoski. To je najpierw poznaje dziecko. A gdy ta wiedza zostanie już przez nie przyswojona, należy dołączyć do nich spółgłoski, a następnie stworzyć z poznanych liter całe wyrazy Sylabizowanie - dziecko dzieli słowo na sylaby i w ten sposób czyta cały wyraz. Naukę należy rozpocząć od jednosylabowych wyrazów, przechodząc do sylabizowania bardziej rozbudowanych słów.

- dziecko dzieli słowo na sylaby i w ten sposób czyta cały wyraz. Naukę należy rozpocząć od jednosylabowych wyrazów, przechodząc do sylabizowania bardziej rozbudowanych słów. Całe wyrazy - pokazuj dziecku konkretne wyrazy i dopasuj do nich obrazki. Gdy zobaczysz, że maluch je przyswoił, pozwól mu wyszukiwać poznane słowa w tekście i z kontekstu wywnioskować, o co chodzi w danym zdaniu. Codziennie wzbogacaj słownictwo dziecka.

Poziom 1 to „Składam słowa” - książki o maksymalnej ilości 150 – 200 wyrazów. Opowiadania zbudowane są krótkimi zdaniami, z wykorzystaniem podstawowych 23 głosek oraz litery „h”. Naukę wspierają dodatkowo ćwiczenia głoskowania.

- książki o maksymalnej ilości 150 – 200 wyrazów. Opowiadania zbudowane są krótkimi zdaniami, z wykorzystaniem podstawowych 23 głosek oraz litery „h”. Naukę wspierają dodatkowo ćwiczenia głoskowania. Poziom 2 to „Składam zdania” – książki zbudowane na bazie 800 – 900 wyrazów. Oprócz – dostępnych na niższym poziomie - ćwiczeń i podstawowych głosek, pojawiają się tam również elementy dialogu i dłuższe zdania złożone.

– książki zbudowane na bazie 800 – 900 wyrazów. Oprócz – dostępnych na niższym poziomie - ćwiczeń i podstawowych głosek, pojawiają się tam również elementy dialogu i dłuższe zdania złożone. Poziom 3 to „Połykam strony” – teksty składające się z 2500 -2800 wyrazów, dla dzieci z łatwością radzących sobie z trudniejszymi tekstami, zdaniami złożonymi. Aby czytanie było przyjemnością a dziecko miało szansę na poznawanie nowych, nieznanych słów, na końcu książki został dołączony słownik wyjaśniający trudne wyrazy.

