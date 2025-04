Wiek dorastania - jak nie stracić więzi z dzieckiem?

Taki punkt kulminacyjny, kiedy traci się wspólny język z dzieckiem, rodzice wskazują wiek dorastania.

Reklama

Rzeczywiście jest to bardzo trudny okres nie tylko dla rodziców, ale także dla samego dziecka, kiedy pojawiają się przed nim nowe wyzwania, oczekiwania społeczne, a dodatkowo jest to moment przechodzenia w wieku dziecięcego do dorosłego czemu towarzyszą liczne zmiany emocjonalne, fizyczne, hormonalne.

Wielką sztuką jest dla rodziców utrzymanie pozytywnych relacji z dzieckiem, ponieważ jest to również okres, kiedy zostaje poddane krytyce wszelkie autorytety, zwłaszcza rodzice.

Dlatego też, aby nie dopuścić do takich sytuacji, należy dbać o silne więzi ze swoimi dziećmi od samego początku. Poprzez wpojone wartości, określony system zachowania, dziecko można wychować tak, aby czuło się bezpiecznie, a tym samym jako głównych powierników szukało w rodzicach.

Przede wszystkim należy dziecku okazywać szacunek. Bez względu na to, ile dziecko ma lat, powinno się je traktować jak pełnoprawnego członka rodziny. Oczywiście należy dostosowywać formę tego szacunku do wieku, natomiast sama postawa wobec dziecka powinna być przede wszystkim przejawem ogromnego szacunku.

Zobacz też : Jak rozwiać wychowawcze dylematy

Będziemy wówczas mogli oczekiwać, że dziecko w taki sam sposób będzie traktowało nas. W jaki sposób traktować kilkuletnie dziecko z szacunkiem? Przede wszystkim nie należy dawać mu do zrozumienia, że to, co się dzieje w rodzinie nie dotyczy jego.

Jak utrzymać silną relację z dzieckiem?

Należy tłumaczyć dziecku, że w pewnych decyzjach nie może uczestniczyć, ponieważ to są decyzje dorosłych i oni sami muszą się z tym uporać, natomiast nie powinno się używać stwierdzeń typu: nie masz nic do gadania itp. W dziecku wtedy rodzi się naturalny bunt, że jedynie ma obowiązki, żadnych przywilejów. Małe dziecko podświadomie może manifestować to swoim zachowaniem.

Ważne, aby wszystkie decyzje, które dotyczą dziecka z nim przedyskutować.

Pokazać mu, jakie są możliwości w danej sytuacji, co rodzice chcą zrobić i jak dziecko się na to zapatruje. Jeśli dziecko się nie zgadza, należy wysłuchać je i próbować go przekonać do najlepszego rozwiązania. Wówczas dziecko ma poczucie, że uczestniczy w decyzjach dotyczących jego życia. To pozwala kształtować poczucie kontroli i odpowiedzialności w przyszłości.

Aby utrzymać pozytywne relacje dziećmi należy unikać ich faworyzowania. Każde dziecko powinno być traktowane w taki sam sposób, nie należy dzieci porównywać, ośmieszać czy krytykować poprzez porównywanie z innymi, zwłaszcza z rodzeństwem.

Dzieci wówczas w podświadomy sposób czują do rodzica żal i mają poczucie, że na miłość trzeba zasłużyć – dobrymi ocenami, dobrym zachowaniem itp. Im dłużej takie przekonanie będzie się utrzymywać, tym łatwiej będą słabły więzi, ponieważ defaworyzowane dziecko rzadko kiedy spełnia te oczekiwania.

Ogromnym krokiem do stworzenia więzi miedzy rodzicami a dzieckiem jest rozmowa.

Każdą możliwą chwilę należy poświęcić na wysłuchanie dziecka. I niech się nie dziwią rodzice rozgadanych przedszkolaków, których wciąż uciszają (aby mieć spokój), że wraz z upływem czasu, dzieci przestaną przychodzić ze swoimi troskami.

W ten bowiem sposób dzieci się wycofują, ponieważ nie uzyskują pozytywnego wzmocnienia, a tym samym można powiedzieć, że są za to karani. Aby stworzyć silne więzi z dzieckiem należy włożyć w to wiele wysiłku i pracy, natomiast korzyści z tego płynące są bezcenne.

Reklama

Zobacz też : Pokazuj zachowania zamiast o nich mówić