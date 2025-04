Dziecko potrzebuje wyznaczania granic. Pragnie wiedzieć: Co jest dobre, a co nie i dlaczego? Jak daleko może się posunąć? Co się stanie, jeśli złamie zasady? Czy to wywoła jakieś konsekwencje? To daje mu poczucie bezpieczeństwa i uporządkowanej, przewidywalnej rzeczywistości. Uczy postępowania zgodnego z zasadami życia społecznego. Pozwala decydować o sobie i dokonywać wyborów. Jak stawiać dziecku granice?

Zgodnie z wiekiem i rozwojem

Podstawą określania granic są ogólnie przyjęte normy zachowań. Ustalając zasady, należy je dziecku zawsze wyjaśnić i opisać konsekwencje, jakie nastąpią, gdy je złamie. Granice powinny być:

Stałe – mają być przestrzegane zawsze i przez każdego.

– mają być przestrzegane zawsze i przez każdego. Dynamiczne – dopasowane do wieku, temperamentu, doświadczenia dziecka. Uwzględniać to, że dojrzewa i z czasem jest gotowe na więcej wolności i odpowiedzialności. Należy więc je rewidować i poszerzać, aby dostosować do nowych warunków.

– dopasowane do wieku, temperamentu, doświadczenia dziecka. Uwzględniać to, że dojrzewa i z czasem jest gotowe na więcej wolności i odpowiedzialności. Należy więc je rewidować i poszerzać, aby dostosować do nowych warunków. Jasne – komunikaty powinny być krótkie, konkretne, łatwe do zapamiętania i przywołania w odpowiednim momencie.

– komunikaty powinny być krótkie, konkretne, łatwe do zapamiętania i przywołania w odpowiednim momencie. Formułowane pozytywnie – tak, aby były drogowskazem, a nie nakazem.Ważne! Przekroczenie granicy powoduje natychmiastowe odwołanie się do konsekwencji i jej zastosowanie.

Pojawiają się kłopoty

Z zazdrością patrzysz na dzieci znajomych i stwierdzasz, że ze swoimi masz problemy? Zastanów się, jakie i czy w ogóle stawiasz im granice.

Zbyt szerokie (niedostateczna kontrola, pobłażliwość, zbyt duża swoboda) – prowokują do nadmiernego testowania i nie pozwalają na ponoszenie konsekwencji swoich wyborów, a tym samym nie uczą odpowiedzialności. Prowadzi to do braku dojrzałości emocjonalnej i egoizmu. Nie daje możliwości na przewidywanie skutków własnych działań.

(niedostateczna kontrola, pobłażliwość, zbyt duża swoboda) – prowokują do nadmiernego testowania i nie pozwalają na ponoszenie konsekwencji swoich wyborów, a tym samym nie uczą odpowiedzialności. Prowadzi to do braku dojrzałości emocjonalnej i egoizmu. Nie daje możliwości na przewidywanie skutków własnych działań. Zbyt sztywne (nadmierna kontrola i dominacja rodzica, mała swoboda) – nie przynoszą korzyści rozwojowych, uniemożliwiają dziecku odkrywanie i testowanie, prowadzą do wykształcenia w nim konformizmu i uległości.

(nadmierna kontrola i dominacja rodzica, mała swoboda) – nie przynoszą korzyści rozwojowych, uniemożliwiają dziecku odkrywanie i testowanie, prowadzą do wykształcenia w nim konformizmu i uległości. Chwiejne, zmieniające się w zależności od sytuacji czy nastroju rodziców (brak konsekwencji) – nie zapewniają poczucia stabilności, powodują brak dojrzałości emocjonalnej, nieumiejętność podejmowania decyzji.

Rozsądnie i konsekwentnie

Jak stawiać dziecku granice? Rób to opierając się na rozsądnych ograniczeniach i mądrej swobodzie. Najlepsze są te zrównoważone, gdy wolność dziecka wiąże się z jego odpowiedzialnością za czyny. Pozwala mu to dokonywać wyborów i ponosić za nie ewentualne konsekwencje. Uczy samodzielności, przezorności, współpracy i odpowiedzialności.

Tekst napisany na podstawie artykułu Alicji Daszkiewicz opublikowanego w czasopiśmie "Przyjaciółka"

