Jak sprawdzić, czy dziecko ma nadwagę?

Pierwszym sygnałem do konsultacji z dietetykiem powinien być zawyżony u dziecka wskaźnik BNI. Aby go obliczyć wystarczy podzielić masę dziecka (kg) przez jego wzrost (cm) podniesiony do kwadratu. Jeśli wynik nie mieści się w normie, konieczna jest zmiana diety i nawyków. Normami dla dzieci są dziś:

0,5 roku: dla chłopców 14,86 – 19,72, dla dziewczynek 14,27 – 18,83,

1 rok: dla chłopców 15,67 – 20,23, dla dziewczynek 15,29 – 19,79,

2 lata: dla chłopców 15,74 – 20,06 dla dziewczynek 14,72 – 19,16,

3 lata: dla chłopców 14,07 – 18,37, dla dziewczynek 13,98 – 18,22,

6 lat: dla chłopców 13,20 – 18,22, dla dziewczynek 12,85 – 18,15,

10 lat: dla chłopców 13,76 – 20,40, dla dziewczynek 13,09 – 21,19,

13 lat: dla chłopców 14,76 – 23,12, dla dziewczynek 14,90 – 22,84,

15 lat: dla chłopców 16,07 – 23,43, dla dziewczynek16,92 – 23,60.

Nadwaga wśród dzieci to coraz powszechniej obserwowane zjawisko. Najczęstszym powodem dziecięcej nadwagi jest niewłaściwa dieta oparta na fast foodach i słodyczach oraz brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, spędzanie czasu przed telewizorem i komputerem. Nadwaga stanowi pierwszy krok do otyłości – poważnej choroby, wymagającej leczenia.

Jest to również sygnał dla rodziców, że należy zgłosić się do specjalisty, dietetyka. Właściwa dieta stanowi podstawę prawidłowego rozwoju dziecka zarówno fizycznego jak i psychicznego, dlatego tak ważne jest, aby była ona odpowiednio zbilansowana.

Dieta młodego człowieka powinna być ustalana indywidualnie na podstawie diagnozy przyczyn nadwagi lub otyłości, opartej na szczegółowych badaniach klinicznych oraz predyspozycji organizmu dziecka.

"Pamiętajmy, nadwaga i otyłość mogą być przyczyną wielu poważnych chorób przewlekłych naszego dziecka w przyszłości" – mówi specjalistka 4Health.

Jaka dieta dla dziecka z nadwagą?

Dieta dla dziecka nie powinna opierać się na zakazach, a na zachęcie do zmian. Dlatego konieczne jest, aby aktywnie uczestniczyli w niej rodzice, dając dziecku dobry przykład – przekonują dietetycy. Zmiany powinno zaczynać się od okiełznania chaosu żywieniowego oraz wprowadzenia regularnych posiłków. Im wcześniej to zrobimy, tym łatwiej dziecko przyswoi zmiany.

Konieczna jest także zmiana menu, ale nie przypadkowa w oparciu np. o sugestie magazynów. Przyczyny nadwagi u dzieci mogą być różne – od niewłaściwej diety, braku aktywności po schorzenia dietozależne. Dlatego kluczowe jest indywidualne zaplanowanie diety dla dziecka.

"Przed zaplanowaniem diety u dziecka konieczna jest kompleksowa diagnostyka – badania krwi, pomiar impedancji (BNI), który analizuje skład ciała, niezbędny jest także szczegółowy wywiad z rodzicami, który określi np. zapotrzebowanie dziecka na energię. Dietetyk może także zlecić dodatkowe testy np. nietolerancji pokarmowych. Dopiero w oparciu o taki materiał jesteśmy w stanie ustalić dietę kliniczną dla dziecka, na którą złożą się konkretne produkty i częstotliwość posiłków" – mówi Małgorzata Pelikan, dietetyk Centrum Dietetycznego 4Health w Katowicach.

